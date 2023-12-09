Метеорологи предупредили о магнитных бурях. Когда ударит первая и что на Новый год?
Целых шесть магнитных бурь до конца года предсказали метеорологи. Причем, первая из этого списка грянула уже сегодня, 9 декабря. Что по мощности и когда ждать следующих?
По данным исследовательской лаборатории meteoagent.com, в декабре, помимо сегодняшней, стоит ожидать еще пять сильных бурь. К слову, сильными специалисты считают геоудары мощность от 5 баллов.
Магнитные бури в декабре – даты и мощность:
9 декабря , мощность 6 баллов. Это сильная буря, которую могут почувствовать не только метеозависимые, но совершенно здоровые люди.
11 декабря , мощность 5 баллов. «Пятерка» означает, что метеозависимым людям нужно поберечься (советы внизу).
18 и 19 декабря . «Ударная» двухдневка мощностью 5 баллов.
30 и 31 декабря. Бури силой в 5 баллов. И это предпраздничное предвестие метеорологов – самое, пожалуй, досадное.
Впрочем, 1 января пообещали облегчение – 4 балла с последующим затуханием солнечной активности.
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Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь
Нужно следовать нескольким простым правилам:
- больше времени уделить прогулкам на свежем воздухе;
- исключить из рациона алкоголь, кофе и жирную пищу;
- больше отдыхать и как следует высыпаться;
- принимать контрастный душ (если нет проблем с сосудами);
- соблюдать питьевой режим;
- не нервничать.
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