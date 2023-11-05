На востоке Беларуси небо окрасилось в малиновый цвет. Самое яркое Северное сияние?

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Опубликовано: 05.11.2023 23:40 , Обновлено: 06.11.2023

Вечером в воскресенье, 5 ноября, жители восточных регионов Беларуси стали свидетелями редкого атмосферного явления - небо окрасилось в ярко-малиновый цвет. Судя по кадрам, которыми поспешили поделиться интернет-пользователи, больше всего повезло жителям Могилёвщины, однако погодные условия сегодня благоволят также жителям восточных районов Гомельской и Витебской областей - у них ещё есть шанс понаблюдать за явлением которое специалисты уже назвали "ярчайшим и самым южным сиянием за последние 20-30 лет".

Причиной того, что небо приобрело малиновый оттенок, стала сильная геомагнитная активность в атмосфере Земли, и сильнее всего она ощущается именно в Северном полушарии. Её мощности оказалось достаточно для того, чтобы северное сияние стало видимым даже в более южных регионах, где обычно оно не видно.

По словам авторов тематического телеграм-канала AstroAlert, чтобы понаблюдать за редким для наших широт явлением лучше всего находится за городом, поскольку крупные населенные пункты, как правило, дают сильную засветку. Впрочем, фотографии интернет-пользователей подтверждают, что нынешнее явление стало по-настоящему исключительным - малиновые всполохи были видны даже в таких крупных городах, как Могилёв (фотографиями поделились читатели телеграм-канала «Надвор’е»)

А вот такое небо сегодня вечером можно было наблюдать над Кричевом Могилёвской области, Светлогорском Гомельской области, и в других районах Беларуси.

По словам авторов телеграм-канала AstroAlert, нынешние космические параметры являются “сильнейшими за последние 20 лет”.

“Индекс BZ “вскочил” до отметки +44!!! Высокая вероятность очень сильной или экстремальной бури с ближайшие сутки - G4-5 (Кр8-9)!”, - уточнили они.

Специалисты также разъяснили, почему северное сияние, которое можно наблюдать в том числе и в Беларуси, приобретает именно красный оттенок, а не привычный большинству зеленоватый или фиолетовый. Дело в том, что в более южных широтах видно только верхушку сияния, а оно “всегда красного цвета”.

“А вот севернее видно полностью сияния и там они выглядят более разноцветно: снизу зеленое, выше фиолетовое, а еще выше красное”, - пояснили эксперты.

[info_b] Полярное (или северное) сияние — это оптическое атмосферное явление, которое проявляется в виде разноцветного свечения верхних слоёв атмосферы Земли. Возникает, как правило, вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра и особо сильно во время так называемых магнитных бурь.

Полярные сияния наблюдаются преимущественно в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли, на широтах выше полярного круга, то есть примерно 70 градусов как северной, так и южной широты. Однако время от времени, при особенно сильных порывах солнечного ветра полярные сияния выходят за пределы своих обычных границ и его можно наблюдать гораздо южнее полярного круга (или севернее в Южном полушарии). [/info_b]

Вот каким регионам Беларуси в этот раз повезло с погодой и можно попытать удачи и понаблюдать за небом этой ночью и, возможно, своими глазами увидеть “северное” чудо.

На фото белым показаны облака - там полярное сияние увидеть не удастся, а жителям "зелёных" регионов можно попытать удачи.

Ранее Телеграф рассказывал, что число солнечных пятен, играющих ключевую роль в появлении северного сияния, резко возросло с конца 2022 года. Тенденции за последние 18 месяцев говорят о том, что северные сияния будут возникать чаще в ближайшем десятилетии и будут наблюдаться в большем количестве мест на Земле, пояснил учёный Университета Колорадо в Боулдере Марк Миш.

Учёный рассказал, почему белорусы буду чаще видеть северное сияние