Малышева рассказала, когда водка бывает полезной. А можно ли ею лечить простуду?

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Опубликовано: 01.02.2024 13:09 , Обновлено: 01.02.2024

В эфире программы «Жить здорово!», которую на российском телевидении ведет Елена Малышева, отметили День рождения водки. Ее отцом называют Дмитрия Менделеева, который 159 лет назад защитил свою знаменитую «водочную» диссертацию. Малышева и ее гости обсудили водку «с медицинской точки зрения» и нашли ее полезные свойства.

В программе рассказалио пользе водки – а именно этилового спирта, составляющего ее основу – при отравлении другим спиртом: метиловым. Метиловый похож по запаху на этиловый, и люди иногда выпивают напитки на основе метилового спирта, рассказали в передаче: «Он быстро всасывается в тонком кишечнике и в желудке и разлагается на формальдегид и муравьиную кислоту, которые являются крайне токсическими веществами, приводят к слепоте». И сделали вывод: «Этиловый спирт – антагонист метилового. Поэтому его часто используют для лечения отравления метиловым спиртом в случае употребления контрафактного алкоголя. «Это официальное его использование», – подчеркнула Малышева.

[inf]Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Работу он писал с целью изучить свойства разведенного спирта. Оказалось, что оптимальным показателем стали 40%, они же – «градусы» в бытовом понимании.[/inf]

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Ведущая напомнила, что этиловый спирт в медицине используют для дезинфекции. Кроме того, кардиолог Герман Гандельман рассказал, что давно, когда не существовало многих современных эффективных лекарств, для лечения отека легких тоже использовали этиловый спирт: «поставленный внутривенно, он высушивал легкие».

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Было и еще одно применение у водки.

«В 50-е годы прошлого века, когда не было эффективных лекарств для снижения сахара в крови, водкой снижали сахар. Это был не лучший способ, потому что расплата все равно наступала. Но были всякие времена», – рассказала Малышева.

Можно ли алкоголем лечить простуду?

В период простуд многие сами себе прописывают лечение – «старыми проверенными дедовскими методами». Например, водкой с перцем или горячим коньяком. Неужели такая метода работает?

«Водка с перцем приведёт только к алкогольному опьянению, и это не будет способствовать выздоровлению, – заверил кандидат медицинских наук Владислав Веревщиков. – Этот метод придумали, когда не было эффективных лекарств, как косвенную стимуляцию иммунной системы: водка «обеззараживает», перец действует как экстрактивное вещество. Но на сам вирус в организме человека ни спирт, ни перец не действуют».

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По поводу горячего коньяка кандидат наук высказался аналогично:

«Это тоже никак не поможет от простуды, и горло не прогреет, только болеть будет больше. От слишком горячего питья можно получить микротравмы. При болезни лучше воздерживаться от любых алкогольных напитков».

[inf]Алкоголь не рекомендуется использовать в качестве средства от простуды. На самом деле, он может ухудшить симптомы простуды из-за обезвоживающего и иммунодепрессивного действия. Вместо алкоголя попробуйте теплую воду или травяной чай с лимоном и медом. Другие средства, которые могут быть эффективными, включают цинк, молочные продукты, содержащие пробиотики Lactobacillus casei, растирания паром для местного применения и безрецептурные лекарства, такие как Ибупрофен.[/inf]

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