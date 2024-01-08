Эти 8 ошибок только усугубляют простуду. Как выздороветь быстрее?

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Опубликовано: 08.01.2024 15:49 , Обновлено: 08.01.2024

С наступлением зимы люди чаще болеют. Чтобы избежать вирусных и бактериальных заболеваний, нужно обеспечить хорошее функционирование иммунной системы — потреблять достаточное количество витаминов и минералов, выполнять упражнения на свежем воздухе, хорошо спать и отдыхать. Но даже несмотря на сильную иммунную систему, вы можете заболеть. Что нельзя делать в таком случае?

Простуда - одно из самых распространенных заболеваний в мире. В среднем человек заболевает два-три раза в год, а дети простужаются в среднем девять раз в год.

Как лечиться? Старая поговорка гласит, что простуда длится неделю при приеме лекарств и семь дней без лекарств. Следовательно, у вас нет возможности быстро вылечить простуду, но вы можете облегчить симптомы и поддержать организм в борьбе с вирусами.

Симптомы простуды можно облегчить с помощью определенных лекарств и натуральных препаратов, но если вы сделаете ошибки, которые усугубят простуду, болезнь может перерасти в нечто более опасное. Простуда означает, что организм борется с вирусами, поэтому вам нужно поддерживать его в этой борьбе, а не оказывать медвежью услугу. Какие распространенные ошибки только усугубят заболевание?

1. Игнорирование

Игнорирование простуды - одна из первых ошибок, которую многие люди совершают, когда простужаются. В современной действительности трудно остановиться хоть на какое-то время, не говоря уже о полном покое. Если вы плохо себя чувствуете, вам нужно как можно больше отдыхать и дать организму возможность бороться с вирусами. По возможности не игнорируйте простуду, а максимально укрепите иммунную систему.

2. Распространение вирусов

Обычно с момента заражения вирусом простуды проходит два-три дня, прежде чем вы действительно почувствуете недомогание. Важно приложить усилия, чтобы не распространять вирус вокруг. По возможности оставайтесь дома и избегайте людных мест.

Чтобы простуда не распространялась, всегда используйте маску, прикрывайте рот и нос при кашле и чихании и часто мойте руки. В противном случае вирусы могут распространиться по дому или на работе и снова вернуться к вам, заставляя вас чувствовать, что вы никогда не выздоровеете.

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3. Недостаточное потребление жидкости

Вы можете не чувствовать желания есть или пить во время простуды, но важно употреблять много жидкости. Вода, несладкие чаи и даже хороший домашний костный бульон может помочь. Ваша слизистая оболочка будет лучше бороться с вирусом, вторгшимся в носовые полости, если она достаточно влажная. Употребление жидкостей помогает быстрее избавиться от вирусов и токсинов.

4. Сон

Когда вы простужены, вам нужно больше сна и отдыха, чем обычно. Сон помогает организму бороться с инфекцией. Спите больше, чем обычно.

5. Слишком мало расслабления и слишком много стресса

Помимо сна, организму также требуется расслабление для восстановления, поскольку стресс может повлиять на вашу иммунную систему. Чем больше вы испытываете стресс, тем дольше может длиться простуда. Научитесь расслабляться, делать глубокий вдох и практиковать другие успокаивающие техники. Также поможет небольшая прогулка на свежем воздухе.

6. Слишком полагаетесь на лекарства

Некоторые лекарства могут облегчить симптомы простуды, но если вы переборщите, они могут иметь противоположный эффект, который ухудшит симптомы. Никогда не используйте дозу, превышающую рекомендованную, и поговорите со своим врачом, если у вас есть какие-либо вопросы. Также не забывайте о натуральных препаратах, которые вы можете приготовить дома.

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7. Употребление алкоголя

Алкоголь может мешать работе иммунной системы и создавать нагрузку на организм, поэтому вам следует избегать его, поскольку он также вызывает обезвоживание организма.

8. Нездоровая диета

При неправильном, нездоровом и несбалансированном питании вы препятствуете регенерации организма. Во время простуды, а также в целом избегайте сахара и нездоровых жиров, которые насыщают организм токсинами.

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