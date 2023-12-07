На Коммунарке сделали "целебные" конфеты от простуды. Дешевле лекарства?

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Опубликовано: 07.12.2023 11:40 , Обновлено: 07.12.2023

Минская кондитерская фабрика "Коммунарка" объявила о запуске в продажу особой сезонной новинки - "целебных конфет с облепихой". Узнали, сколько стоит сладость, которую производитель рекомендовал есть в разгар сезона простуд, и стоит ли ею заменять лекарства.

Новинка - это сезонная вариация хорошо известной любителям шоколадных лакомств конфеты “Беловежская пуща”. Ранее в ассортименте фабрики уже были такие конфеты с черничным и яблочным пюре, а теперь появились и с облепихой.

Производитель заявил, что так “заботится о здоровье своих покупателей” и перечислил ряд полезных свойств облепихи:

помогает укрепить иммунную систему при гриппах и простудах;

улучшает память и укрепляет нервную систему;

оказывает омолаживающий эффект, улучшает состояние кожи и волос;

помогает пациентам быстрее справиться с депрессией.

Стоимость килограмма этих “целебных конфет” - 16,35 рубля .

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0g9WlxtUcI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Кондитерская фабрика «КОММУНАРКА» (@kommunarka.by) [/link]

Но не стоит обольщаться: несмотря на добавление действительно целебного ингредиента, конфета всё равно остаётся в первую очередь сладостью, а не лекарством. Именно так её и стоит воспринимать покупателю. Более того, употреблять шоколадные конфеты, пусть и с дважды целебной начинкой, непосредственно во время болезни - не самое правильное, с точки зрения медицины, решение.

Дело в том, что ряд научных исследований показали, что сахар, в том числе тот, что содержится в кондитерских изделиях, негативно сказывается на способности белых клеток крови бороться с бактериями и вирусами. При лечении заболеваний, таких как грипп, ангина и так далее, работа лейкоцитов очень важна и дополнительно подавлять её сладким, значит продлевать период выздоровления. Именно поэтому врачи рекомендуют во время болезни баловать себя не конфетами, а фруктами, если очень уж хочется сладенького.

Что же касается целебных свойств облепихи, их можно получить непосредственно из свежей или замороженной ягоды, из которой можно сварить по-настоящему целебный отвар, или купить в аптеке облепиховое масло. Сегодня за бутылочку такого масла объёмом 100 мл в белорусских аптеках просят от 7,5 рубля , а хватит её надолго.

Ранее Телеграф рассказывал, что “Коммунарка” осенью презентовала конфеты из сухого молока, которые этим летом предложил выпускать в стране Александр Лукашенко. Рецепт, по его собственному признанию, он подсмотрел у китайцев, предложив перенять их опыт изготовления кондитерских изделий без сахара из сухого молока. Посмотрели, сколько стоят такие конфеты.

«Коммунарка» предложила белорусам купить конфеты по рецепту Лукашенко. Сколько стоят?