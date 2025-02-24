Подолог назвала незаменимую вещь в бассейне и бане, чтобы не заразиться грибком. Что еще поможет?
Для многих белорусов баня и бассейн - святые вещи. Однако вместе с оздоровлением организма эти общественные места нередко несут серьезную угрозу. И в первую очередь для стоп, которые первыми контактируют с поверхностями. Как защитить себя от вирусов и микробов? Профессиональный подолог со стажем поделилась с журналисткой Telegraf.news неочевидной вещью, которую стоит прихватить с собой, отправляясь поплавать и попариться.
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Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог (специалист по проблемным ногтям и стопам). Практикует сложные случаи с 2018 года, основатель студии Podo Room. По словам мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.
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Эксперт утверждает, что грибок входит в топ популярных заболеваний стоп среди белорусов. Она отметила, что с такой проблемой нужно сразу идти именно к подологу.
По ее словам, следствием грибковой инфекции могут быть “60% трещин на стопе” . Если онихомикоз ногтевой пластины более 30%, подологи чаще всего отправляют на лабораторные исследования и посев в кожно-венерологический диспансер .
[info_b]Онихомикоз – официальное название грибка ногтей, которое поражает ногтевые пластины пальцев рук и ног. По данным ВОЗ, достаточно распространенное заболевание. На ногах патологию диагностируют в два раза чаще, чем на руках.[/info_b]
Почему заражаются грибком?
На вопрос, где и почему можно подхватить грибок, Татьяна Стасюкевич дала несколько основных факторов:
- ослабленный иммунитет;
- заболевания кровоснабжения, когда кровь плохо циркулирует и не доходит к нижним конечностям;
- сахарный диабет: нарушение трофики тканей (клеточного питания);
- гигиена.
Самые популярные места заражения грибком, по словам подолога, – бани и бассейны.
Кроме того, на это влияет специфика некоторых профессий: работа во влажной среде с ношением спецобуви (берцы у военных, тяжелые резиновые сапоги у строителей и т. д.). Далеко не все могут отказаться от этого.
“Нога потеет, присутствует лишнее давление обуви, из-за чего она травмируется, что может привести к гематомам. Грибок – это уже вторичное, когда присоединяется инфекция. Как правило, ему предшествуют гематомы или отслоение ногтевой пластины”, – заключила мастер.
Подолог призвала белорусов не покупать этот популярный мозольный пластырь. Почему «раздражает и травмирует»?
Что брать с собой в баню и бассейны?
Подолог дала ценный лайфхак, чтобы избежать заражения грибком в общественных местах.
По ее словам, при посещении бань, саун и бассейнов нужно брать с собой антисептик. Хорошо обрабатывайте и вытирайте ноги, чтобы они всегда оставались сухими.
Тем временем по данным WebMd (статью проверила доктор медицины Пунам Сачдев), грибок стопы может задерживаться на полотенцах и других общих предметах. Там посоветовали не пользоваться общими полотенцами и держать поверхности в чистоте. А в банях и бассейнах — обязательно надевать сандалии или тапочки для душа.
[info_b]Важно отметить, что вы можете подхватить грибок стопы или повторно заразиться им, гуляя босиком дома — даже в собственном душе и по собственным коврам.[/info_b]
Кроме того специалисты дали и другие советы по профилактике грибка стопы:
- Меняйте носки по крайней мере раз в день. Возможно, вам придется делать это чаще, если ваши ноги сильно потеют.
- Носите легкую обувь, которая позволяет ногам дышать.
- Избегайте обуви из винила или резины.
- Дайте ногам высохнуть, надев сандалии.
- Не носите одну и ту же обувь каждый день. Это даст вашей обуви возможность высохнуть.
- Не пользуйтесь общей обувью.
- Тщательно вытирайте ноги после купания, принятия душа или ванны.
- Используйте тальк, чтобы сохранить ноги сухими.
- Выбирайте носки из хлопка, шерсти или синтетического материала, способного отводить влагу.
- Стирайте полотенца и постельное белье в горячей воде.
А как правильно выбирать носки и обувь?
Ранее Telegraf.news писал о том, что многие белорусы неправильно покупают носки и обувь. Опытный подолог рассказала нашей журналистке, как сориентироваться в магазине и сделать так, чтобы ноги оставались здоровыми.
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