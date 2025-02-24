Подолог назвала незаменимую вещь в бассейне и бане, чтобы не заразиться грибком. Что еще поможет?

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.02.2025 12:05 , Обновлено: 24.02.2025

Для многих белорусов баня и бассейн - святые вещи. Однако вместе с оздоровлением организма эти общественные места нередко несут серьезную угрозу. И в первую очередь для стоп, которые первыми контактируют с поверхностями. Как защитить себя от вирусов и микробов? Профессиональный подолог со стажем поделилась с журналисткой Telegraf.news неочевидной вещью, которую стоит прихватить с собой, отправляясь поплавать и попариться.

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Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог (специалист по проблемным ногтям и стопам). Практикует сложные случаи с 2018 года, основатель студии Podo Room. По словам мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.

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Эксперт утверждает, что грибок входит в топ популярных заболеваний стоп среди белорусов. Она отметила, что с такой проблемой нужно сразу идти именно к подологу.

По ее словам, следствием грибковой инфекции могут быть “60% трещин на стопе” . Если онихомикоз ногтевой пластины более 30%, подологи чаще всего отправляют на лабораторные исследования и посев в кожно-венерологический диспансер .

[info_b]Онихомикоз – официальное название грибка ногтей, которое поражает ногтевые пластины пальцев рук и ног. По данным ВОЗ, достаточно распространенное заболевание. На ногах патологию диагностируют в два раза чаще, чем на руках.[/info_b]

Почему заражаются грибком?

На вопрос, где и почему можно подхватить грибок, Татьяна Стасюкевич дала несколько основных факторов:

ослабленный иммунитет;

заболевания кровоснабжения, когда кровь плохо циркулирует и не доходит к нижним конечностям;

сахарный диабет: нарушение трофики тканей (клеточного питания);

гигиена.

Самые популярные места заражения грибком, по словам подолога, – бани и бассейны.

Кроме того, на это влияет специфика некоторых профессий: работа во влажной среде с ношением спецобуви (берцы у военных, тяжелые резиновые сапоги у строителей и т. д.). Далеко не все могут отказаться от этого.

“Нога потеет, присутствует лишнее давление обуви, из-за чего она травмируется, что может привести к гематомам. Грибок – это уже вторичное, когда присоединяется инфекция. Как правило, ему предшествуют гематомы или отслоение ногтевой пластины”, – заключила мастер.

Подолог призвала белорусов не покупать этот популярный мозольный пластырь. Почему «раздражает и травмирует»?

Что брать с собой в баню и бассейны?

Подолог дала ценный лайфхак, чтобы избежать заражения грибком в общественных местах.

По ее словам, при посещении бань, саун и бассейнов нужно брать с собой антисептик. Хорошо обрабатывайте и вытирайте ноги, чтобы они всегда оставались сухими.

Тем временем по данным WebMd (статью проверила доктор медицины Пунам Сачдев), грибок стопы может задерживаться на полотенцах и других общих предметах. Там посоветовали не пользоваться общими полотенцами и держать поверхности в чистоте. А в банях и бассейнах — обязательно надевать сандалии или тапочки для душа.

[info_b]Важно отметить, что вы можете подхватить грибок стопы или повторно заразиться им, гуляя босиком дома — даже в собственном душе и по собственным коврам.[/info_b]

Кроме того специалисты дали и другие советы по профилактике грибка стопы:

Меняйте носки по крайней мере раз в день. Возможно, вам придется делать это чаще, если ваши ноги сильно потеют.

Носите легкую обувь, которая позволяет ногам дышать.

Избегайте обуви из винила или резины.

Дайте ногам высохнуть, надев сандалии.

Не носите одну и ту же обувь каждый день. Это даст вашей обуви возможность высохнуть.

Не пользуйтесь общей обувью.

Тщательно вытирайте ноги после купания, принятия душа или ванны.

Используйте тальк, чтобы сохранить ноги сухими.

Выбирайте носки из хлопка, шерсти или синтетического материала, способного отводить влагу.

Стирайте полотенца и постельное белье в горячей воде.

А как правильно выбирать носки и обувь?

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие белорусы неправильно покупают носки и обувь. Опытный подолог рассказала нашей журналистке, как сориентироваться в магазине и сделать так, чтобы ноги оставались здоровыми.

Многие белорусы неправильно покупают носки и обувь? Подолог рассказала, какими проблемами стоп это грозит