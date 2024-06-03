Чем кормить кошку правильно? Вот каких продуктов не должно быть в её рационе

Опубликовано: 03.06.2024 16:35 , Обновлено: 03.06.2024

Количество брендов и видов и кошачьего корма, которые сегодня предлагает рынок, поражает всякое воображение. Каким видам корма и продуктам стоит отдать предпочтение, а чего лучше избегать? Прежде чем разбираться в этом вопросе, стоит рассмотреть сам принцип питания вашей кошки. Что она у вас потребляет больше? Сухой корм, влажный корм, BARF? А может быть, смешанное кормление? Какой из этих вариантов будет лучшим выбором?

Что любят есть кошки?

То, чем мы кормим котят, влияет на то, какими они будут в будущем. Это животные, которые учатся и запоминают, какая еда безопасна. По этой причине, принимая решения о том, чем вы будете кормить кошку в самом начале, вы определяете её пищевые привычки и на последующие годы. Если решение не самое лучшее, возможно, вам придется проделать большую работу, пытаясь перевести питомца на другую модель кормления. И это может оказаться необходимым, например, когда любимец заболел.

Конечно, у каждой кошки тоже могут быть свои предпочтения. Она может есть только некоторые вкусы, определённую консистенцию и структуру пищи. Запах также будет иметь значение. Возможно, в некоторых вещах вы никогда не сможете переубедить своего питомца и вам придётся это принять. Однако вы должны быть осторожны, когда у вашей кошки развивается «синдром Пика», то есть искаженный аппетит, в результате которого кошка склонна есть несъедобные вещи, например полиэтиленовые пакеты.

Что можно есть кошкам?

Кошка – облигатный хищник, неспособный выжить только за счет растительных продуктов. Его питание состоит из нескольких, а то и дюжины приемов пищи в день. Несмотря на одомашнивание и годы эволюции, кошка не развила способности потреблять большое количество углеводов в своем рационе. Её пищеварительная система приспособлена для поглощения продуктов животного происхождения. Это также вид, который не пьет много жидкости, т.к. получает воду в основном из пищи.

Учитывая все это, рацион кошки должен быть влажным и содержать преимущественно ткани животного происхождения, состоящие из мяса и субпродуктов. Этот тип еды можно найти в виде консервов хорошего качества, диеты BARF или ее приготовленного эквивалента.

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Что нельзя есть кошкам?

Есть продукты, употребление которых может представлять угрозу здоровью и жизни кошки. К ним относятся: виноград, шоколад, лук, ксилит. Растительность в нашем доме также может быть опасной. Прежде чем вы решите завести кошку, проверьте, какие цветы ядовиты, а какие нет. В черный список входят, среди прочего: лилии, фикусы, монстеры.

Конечно, кошкам нельзя есть несъедобные предметы – следует убрать все виды предметов, которые привлекательны для нашего питомца.

Сухой корм никогда не должен быть первым выбором вашей кошки. Конечно, если питомец до сих пор ел только этот вид корма, у вас нет выбора, ведь перевод его на влажный корм требует времени. Аналогичная ситуация, когда кот заболел и единственное, чего он хочет, это хрустящий корм. Тогда самое главное, чтобы животное поело. Любой более длительный период, в течение которого кошка отказывается от еды, должен беспокоить владельца и необходимо обратиться к ветеринару.

Что следует есть кошкам? Сухой корм или влажный корм?

Потребность кошачьего организма в отдельных ингредиентах может быть удовлетворена только за счет животных тканей. Мясо и субпродукты содержат, среди прочего: таурин, аргинин, арахидоновая кислота, витамин А – потребность вашего питомца в этих ингредиентах повышена, и он не может получить их из растительных продуктов. Вся пищеварительная система кошки приспособлена для поглощения, переваривания и использования мясной пищи. Поэтому этим животным следует избегать сухого корма и кормить их влажным кормом - кусочками или домашним рационом.

При выборе еды она должна быть соответствующего качества. Хороший влажный корм характеризуется содержанием преимущественно мышечного мяса с добавлением субпродуктов. Он не должен содержать таких добавок, как крупы и многочисленные загустители. Следует избегать влажной пищи с добавлением сахара.

Вводя домашний рацион – сырой или приготовленный – нужно следить за его соответствующим составом. Такое питание должно быть правильно сбалансировано и содержать все добавки, которые помимо мяса или каких-либо субпродуктов позволят создать полноценный обед. В этом случае следует использовать мясо хорошего качества из надежного источника.

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Почему сухой корм – не лучший выбор?

Содержание воды слишком низкое Многочисленные исследования показывают, что кошки, которые едят сухой корм и имеют доступ к воде, пьют ее недостаточно. Следствием этого является постоянный низкий уровень гидратации организма и меньшее количество вырабатываемой мочи, что часто приводит к проблемам с мочевым пузырем.

Многочисленные исследования показывают, что кошки, которые едят сухой корм и имеют доступ к воде, пьют ее недостаточно. Следствием этого является постоянный низкий уровень гидратации организма и меньшее количество вырабатываемой мочи, что часто приводит к проблемам с мочевым пузырем. Недостаточная адаптация кошачьего организма к пище, богатой углеводами. Сухой корм обычно состоит из очень большого количества углеводов. Организм кошки существенно отличается от нашего и собаки, не позволяя ему использовать избыток глюкозы после еды. Постпрандиальный уровень глюкозы в крови растительного происхождения остается высоким в течение многих часов. Это способствует усилению работы поджелудочной железы и ощущению тошноты у животного.

Сухой корм обычно состоит из очень большого количества углеводов. Организм кошки существенно отличается от нашего и собаки, не позволяя ему использовать избыток глюкозы после еды. Постпрандиальный уровень глюкозы в крови растительного происхождения остается высоким в течение многих часов. Это способствует усилению работы поджелудочной железы и ощущению тошноты у животного. Высокая степень обработки Сухой корм является наиболее обработанным видом корма для животных. Мы можем сравнить их с фаст-фудом. Прежде чем чипсы попадут в наши дома, сырье проходит многочисленную обработку, и к основным ингредиентам часто добавляют добавки.

Сухой корм является наиболее обработанным видом корма для животных. Мы можем сравнить их с фаст-фудом. Прежде чем чипсы попадут в наши дома, сырье проходит многочисленную обработку, и к основным ингредиентам часто добавляют добавки. Заражение грибковыми токсинами Кошка, как облигатное хищное животное, плохо справляется с такими угрозами, как грибковые токсины. Они относятся к растительным продуктам, которые кошки не едят в природе, поэтому подобные защитные механизмы им никогда не требовались.

Кошка, как облигатное хищное животное, плохо справляется с такими угрозами, как грибковые токсины. Они относятся к растительным продуктам, которые кошки не едят в природе, поэтому подобные защитные механизмы им никогда не требовались. Тип и качество белка Белок — это основное питательное вещество, которое кошки постоянно используют для производства энергии. Качество белка определяется его аминокислотным составом, который различается по содержанию и пропорциям аминокислот в разных видах сырья. Растительный белок не может обеспечить организм кошки всем необходимым.

Что едят кошки: часто задаваемые вопросы

Могут ли кошки есть рис? Определенно не следует, особенно в больших количествах. Углеводы в рационе здоровой кошки не нужны.

Определенно не следует, особенно в больших количествах. Углеводы в рационе здоровой кошки не нужны. Могут ли кошки есть яйца? Да, яйца могут быть ценным диетическим компонентом и служить добавкой. Лицам, ухаживающим за животными с пищевой аллергией, следует подходить к этой теме с осторожностью.

Да, яйца могут быть ценным диетическим компонентом и служить добавкой. Лицам, ухаживающим за животными с пищевой аллергией, следует подходить к этой теме с осторожностью. Могут ли кошки есть сырое мясо? Да, если оно получено из надежного источника и у нашей кошки нет противопоказаний по здоровью к употреблению сырого мяса. Его можно использовать для разнообразия основного рациона или составлять его основу в случае диеты BARF.

Да, если оно получено из надежного источника и у нашей кошки нет противопоказаний по здоровью к употреблению сырого мяса. Его можно использовать для разнообразия основного рациона или составлять его основу в случае диеты BARF. Могут ли кошки есть мед? Нет, добавление в рацион такого типа добавок может вызвать очень большие колебания уровня глюкозы в крови и, как следствие, способствовать ухудшению здоровья животного.

Нет, добавление в рацион такого типа добавок может вызвать очень большие колебания уровня глюкозы в крови и, как следствие, способствовать ухудшению здоровья животного. Могут ли кошки есть собачий корм? Нет, собаки и кошки — это два отдельных вида, потребности которых в определенных питательных веществах различны. Использование собачьего корма для кошки (и наоборот) может негативно повлиять на здоровье животного.

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