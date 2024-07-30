Учёные нашли средство для борьбы с Альцгеймером в кошачьих фекалиях. Это как?

Опубликовано: 30.07.2024 17:31 , Обновлено: 30.07.2024

Учёные нашли способ доставлять необходимые лекарства в клетки мозга для борьбы с тяжёлыми неврологическими заболеваниями вроде Альцгеймера. Для этого они предложили задействовать мозгового паразита, который обитает в кошачьих фекалиях. Подробности результатов исследования опубликовал журнал Nature Microbiology.

Учёные поделились результатами нового исследования, которое показало, что мозговой паразит токсоплазма гондии из кошачьего помёта может лечить болезнь Альцгеймера и другие тяжелые неврологические расстройства.

Учёные полагают, что их эксперимент может привести к прорыву в лечении неврологических заболеваний, поскольку паразит умеет доставлять целенаправленное лечение через гематоэнцефалический барьер, в нужное место внутри нейронов.

«Эволюция уже «изобрела» организмы, которые могут манипулировать нашим мозгом. Я думаю, что вместо того, чтобы изобретать велосипед, мы могли бы использовать способности этих микроорганизмов”, - заявил профессор Одед Рехави из Тель-Авивского университета.

Целью исследования, проведенного совместно Тель-Авивским университетом и Университетом Глазго, было выяснить, может ли паразит, который, как полагают учёные, находится в спящем состоянии у трети населения мира, выступить в качестве курьера, доставляя терапевтические белки в поражённые болезнью клетки мозга.

Оказалось, что паразит может производить белки, «выплёвывать» их в целевые клетки.

Учёные планируют провести дальнейшие эксперименты по созданию паразитов, способных самоуничтожаться после доставки. Они полагают, что уже далеки от того, чтобы преобразовать свои исследования в реальный способ лечения.

«Это проект, в котором наша совместная команда мыслила нестандартно, пытаясь решить давнюю медицинскую проблему поиска способа успешной доставки лечения в мозг при когнитивных расстройствах», - сказала профессор Лилах Шайнер из Школы инфекций и иммунитета Университета Глазго и признала, что, несмотря на успешность эксперимента, эта концепция пока не лишена рисков, связанных с заражением токсоплазмой.

Тем не менее, это большой прорыв в области поиска лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и синдром Ретта, связанных с дисфункцией белков.

Ранее было известно, что этот паразит способен преодолевать гематоэнцефалический барьер и может вызывать токсоплазмоз — заболевание, способное спровоцировать выкидыш при беременности. Также эти микроорганизмы стали причиной серии смертей морских выдр после того, как животные заразились «особо опасным» штаммом.

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