Как распознать диабет на ранней стадии? С этими симптомами нельзя откладывать поход к врачу

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Опубликовано: 20.05.2024 17:07 , Обновлено: 20.05.2024

С каждым годом число людей, страдающих от проблем сахарного диабета, становится только больше. Риск появления заболевания увеличивается с возрастом, но и среди детей обнаружение диабета уже не редкость. К сожалению, чем дольше болезнь остается невыявленной, тем больший вред она может нанести нашему организму. Вот почему так важно внимательно следить за своим телом и самочувствием. Какие симптомы могут быть предвестниками заболевания и когда стоит провериться у врача?

Диабет 1-го и 2-го типа имеет свои характерные симптомы. Некоторые из них одинаковы. Однако на ранних стадиях симптоматика типов заболевания может различаться.

Некоторые признаки диабета могут быть настолько слабыми, что вы их можете не заметить. Это особенно верно в отношении диабета 2 типа. Некоторые люди не осознают, что у них это заболевание, пока не проблема не зайдёт слишком далеко.

При диабете 1 типа симптомы обычно проявляются быстро, в течение нескольких дней или нескольких недель. Они еще и гораздо серьезнее. На какие признаки стоит обратить внимание?

Ранние симптомы диабета 1 и 2 типа

Как мы уже упоминали, существуют симптомы, которые появляются у пациентов с диабетом как 1-го, так и 2-го типа. Ниже мы представляем некоторые из них.

Усталость и голод

Ваше тело превращает пищу, которую вы едите, в глюкозу. Она, в свою очередь, используется вашим телом для получения энергии. Однако следует помнить, что клеткам также необходим инсулин для поглощения глюкозы. Проблема возникает, когда наш организм не вырабатывает достаточно инсулина или клетки начинают сопротивляться ему. Тогда глюкоза не может до них добраться, что приводит к нехватке энергии и постоянной усталости и голоду.

Частое мочеиспускание и сильная жажда

Среднестатистический взрослый человек мочится 4-7 раз в день. Люди с диабетом гораздо чаще ходят в туалет.

«Обычно ваш организм реабсорбирует глюкозу, когда она проходит через почки. Но когда диабет повышает уровень сахара в крови, ваши почки могут быть не в состоянии его восстановить. Это заставляет организм производить больше мочи», — объяснили эксперты портала, посвящённого проблемам здоровья webmd.com.

Поскольку люди с диабетом мочатся чаще , они также могут испытывать сильную жажду. Их организм избавляется от слишком большого количества воды и хочет ее восполнить.

Сухость во рту и кожный зуд

Это связано с предыдущим пунктом. Поскольку диабетики чаще посещают туалет, их организм более обезвожен. Это приводит, помимо прочего, к пересыханию губ, растрескиванию и зуду кожи.

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Изменение уровня жидкости в организме может привести к отеку линз в глазах. Поскольку они теряют форму, вы можете заметить проблемы с остротой зрения.

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Симптомы диабета 1 типа

Есть также симптомы, которые появляются только у людей с диабетом 1 типа. Вот какие симптомы могут на него указывать:

неконтролируемая потеря веса – это может означать, что ваше тело использует мышцы и жир для получения энергии. Это происходит из-за того, что организм не может получить его из еды,

– это может означать, что ваше тело использует мышцы и жир для получения энергии. Это происходит из-за того, что организм не может получить его из еды, тошнота и рвота . Когда ваше тело начинает сжигать жир для получения энергии, оно также производит химические вещества, называемые кетонами. Они могут накапливаться в крови. Если они достигнут опасного уровня, у вас может развиться кетоацидоз, который представляет угрозу вашему здоровью и даже жизни. Кетоны также вызывают тошноту и рвоту.

Симптомы диабета 2 типа

Диабет 2 типа также имеет характерные симптомы, на которые следует обратить внимание:

повторяющиеся дрожжевые инфекции – они обычно появляются, когда у вас в течение длительного времени наблюдается высокий уровень глюкозы в крови. Это пища для дрожжей. Эти инфекции преимущественно появляются в теплых, влажных складках кожи как у женщин, так и у мужчин.

– они обычно появляются, когда у вас в течение длительного времени наблюдается высокий уровень глюкозы в крови. Это пища для дрожжей. Эти инфекции преимущественно появляются в теплых, влажных складках кожи как у женщин, так и у мужчин. медленно заживающие раны — высокий уровень сахара в крови может повлиять на кровоток и привести к повреждению нервов. Это, в свою очередь, затрудняет заживление ран и порезов на организме.

— высокий уровень сахара в крови может повлиять на кровоток и привести к повреждению нервов. Это, в свою очередь, затрудняет заживление ран и порезов на организме. онемение ступней или ног — упомянутые выше повреждения нервов также могут вызывать эти симптомы.

При малейших подозрениях на проявления сахарного диабета стоит посетить врача и проверить анализы. Сахарного диабета 2 типа можно избежать просто вовремя изменив свои привычки и подкорректировав образ жизни.

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