Как заснуть за 1-2 минуты? Врач поделилась простым "военным" методом

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Опубликовано: 28.10.2024 11:43 , Обновлено: 28.10.2024

Вы устали ворочаться по ночам? Бессонница не дает вам отдохнуть? Врач поделилась простым методом засыпания, который называют "военным", потому что его использовали летчики и командиры американских войск, чтобы научиться отдыхать в сложных условиях. Что нужно делать, чтобы окунуться в царство Морфея за 2 минуты?

Метод прогрессивной мышечной релаксации был разработан для боевых условий, когда солдатам нередко приходится заставлять себя отдыхать и спать. Он требует некоторой практики, но, освоив его, вы сможете засыпать практически по команде. Точными инструкциями по засыпанию поделилась в социальных сетях американский врач Джесс Андраде, которая ведет свой блог в Instagram.

Что делать, чтобы заснуть за 2 минуты?

Американский врач Джесс Андраде, работающая в педиатрии и остеопатии, поделилась со своей полуторамиллионной аудиторией трюком для быстрого засыпания, который называется прогрессивной мышечной релаксацией. Ее инструкции быстро стали вирусными.

Чтобы овладеть искусством мгновенного засыпания, потребуется практика. Этот метод пришел из армии, был разработан военными экспертами и дает потрясающие результаты.

Способ занимает около двух минут, но при достаточной практике и тренировках вы сможете начать засыпать буквально мгновенно, ведь последние секунды имеют решающее значение.

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Пошаговые инструкции для быстрого засыпания

Доктор Андраде за несколько простых шагов объясняли, как нужно работать над своим телом, чтобы быстро провалиться в объятия Морфея.

Прежде чем приступить к блаженному расслаблению, мышцы должны быть напряжены. При этом важна последовательность. Напрягайте каждую группу мышц по очереди - от верхней части тела к нижней.

Напрягите первую группу мышц и удерживайте напряжение не менее 4 секунд (максимум 10 секунд).

Затем выдохните и полностью расслабьте напряженные мышцы. Делайте это постепенно.

Сделайте перерыв на 10-20 секунд, прежде чем приступить к работе над следующей группой мышц.

Порядок напряжения и расслабления мышц:

мышцы лица и челюсти; плечи и руки - опустите руки и кисти вдоль тела; грудь - расслабляя грудь, сделайте выдох; бедра; ноги - расслабьте ноги, бедра и икры.

Иллюстрационное изображение

Пользователи Интернета были в восторге от этого трюка и подтвердили, что он помог им быстро заснуть или погрузиться в дрему.

Имейте в виду, что не все сразу добьются таких впечатляющих результатов, но потренироваться стоит. Желательно полностью расслабиться и отпустить свои мысли.

Метод имеет научную основу, но некоторые заболевания и расстройства могут препятствовать ему и мешать его эффективности. Например, так бывает при СДВГ или тревожных расстройствах.

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[info_b] Описывая метод быстрого засыпания, доктор сослалась на следующие научные статьи по медицине:

Sun J, Kang J, Wang P, Zeng H. Тренинг по саморелаксации может улучшить качество сна и когнитивные функции у пожилых людей: рандомизированное контролируемое исследование, рассчитанное на один год. Клиническая неделя 2013 г., май;22(9-10):1270-80. doi: 10.1111/jocn.12096. Идентификационный номер: 23574290.

Özlü İ, Öztürk Z, Karaman Özlü Z, Tekin E, Gür A. Влияние упражнений на прогрессивную мышечную релаксацию на тревожность и качество сна пациентов с COVID-19: рандомизированное контролируемое исследование. Перспективная психиатрическая помощь. 2021, 2 марта:10.1111/ppc.12750. doi: 10.1111/ppc.12750.

Alparslan GB, Orsal Ö, Unsal A. Оценка качества сна и влияния релаксационных упражнений на качество сна у пациентов, госпитализированных в отделения внутренней медицины Университетской больницы: Влияние релаксационных упражнений на пациентов, госпитализированных. Холистическая практика. 2016, май-июнь;30(3):155-65. doi: 10.1097/HNP.00000000000000147. Идентификационный номер: 27078810.

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