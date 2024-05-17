Как уснуть за несколько минут? Этот проверенный способ отвлечёт ваш мозг от навязчивых мыслей

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Опубликовано: 17.05.2024 13:04 , Обновлено: 17.05.2024

Многие люди испытывают проблемы с засыпанием и часто не могут отвлечься от большого потока мыслей и успокоиться. Британский врач поделился простым «умственным упражнением», которое поможет вам заснуть за считанные минуты. Этот способ не потребует приема никаких лекарств.

Нет ничего более неприятного, чем ворочаться в постели в тщетных попытках уснуть. Периодические бессонные ночи, возможно, не являются поводом для беспокойства, но если вам постоянно не хватает качественного сна, у вас могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, такие как диабет и болезни сердца.

Некоторые люди создают свои методики быстрого засыпания и один из таких способов раскрыл доктор Скотт Уолтер из Великобритании. Он признался, что очень хотел бы знать о таком трюке в молодые годы, и заверил, что этот лайфхак полностью закрыл вопрос о скорости засыпания.

Прежде чем раскрыть секрет своего сна, доктор Уолтер дал понять, что его метод избегает “чего-то вроде приема мелатонина”, искусственного аналога естественного гормона сна, “или других добавок”. И при этом он “не предполагает принятия горячего душа перед сном или даже чтения”.

Специалист предложил использовать “простое умственное упражнение”, известное как “когнитивное перетасовывание”. Этот метод предполагает “перестроение или реорганизацию хода мыслей”, сродни перетасовке колоды карт. Эта техника направлена ​​на то, чтобы отвлечь “разум от сознательных мыслей”, которые могут мешать сну, и ее можно реализовать несколькими способами.

«Просто думайте о случайных словах и объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд», - предложил доктор Уолтер.

Он посоветовал повторять это в уме, до тех пор, пока вы не заснёте.

Для тех, кто считает генерацию случайных слов слишком утомительной, есть альтернативный подход.

«Сначала выберите букву алфавита, две, вы начнете считать свое сердцебиение, затем каждые восемь ударов вы будете думать о слове, которое начинается с этой буквы», — уточнил доктор Уолтер.

Этот метод эффективен, потому что он не только отвлекает ваш мозг, но и имитирует так называемые «микросны», которые происходят, когда человек находится на пороге сна. По словам эксперта в области здравоохранения, выполняя это упражнение, человек сигнализирует своему мозгу, что засыпать «безопасно».

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