Как проблемы с зубами связаны со стопами? Подолог объяснила, куда смотреть и что лечить

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Опубликовано: 06.03.2025 14:10 , Обновлено: 10.03.2025

Казалось бы, какая связь может быть у кривых зубов и проблемных стоп? Подологи утверждают - самая прямая. А по состоянию ног, в частности их отпечатку, можно многое сказать о здоровье человека. Татьяна Стасюкевич рассказала журналистке Telegraf.news, почему не стоит бежать к ортодонту, не заглянув предварительно себе под ноги. Скажем прямо - в отдельных моментах мы открыли для себя новую вселенную.

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Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог (специалист по проблемным ногтям и стопам). Практикует сложные случаи с 2018 года, основатель студии Podo Room в Гродно. По словам мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.

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Эксперт утверждает, что современная медицина уже не рассматривает организм как отдельные части, а в совокупности. И решающую роль здесь играет биомеханика стопы. Если она нарушена, идет неправильное положение тела, а значит, и внутренних органов.

“Все эти моменты очевидны по стопе. По ее отпечатку можно сказать, в каком органе есть проблемы. Если в печени или желудке – не будет четкого оттиска. Даже когда у вас нет зуба, это все видно на одном из пальцев”, - поразила подолог.

Фото иллюстрационное

Отсюда, по убеждению Татьяны, не следует анализировать ноги в отрыве от положения головы и всего, что с ней связано. Даже брекеты нельзя устанавливать, если предварительно не решить вопросы со стопами.

“Брекеты ставят из-за неправильного положения челюсти. А оно часто является следствием плоскостопия, то есть просадки свода стопы: переднего либо поперечного. Если решается вопрос, челюсть становится на место и скобы не нужны. Но на сегодняшний момент это еще не для всех очевидно. А ортодонты не отправляют к ортопедам. Бывают ортодонты-ортопеды, однако это очень редко встречающаяся профессия в Беларуси. Подологи тоже сейчас не настолько популярны. Поэтому многие не уделяют таким моментам должного внимания, - констатировала специалист.

Она добавила: просто поставив брекеты, как это делает большинство, зубы выровняются лишь ненадолго. А по прошествии времени челюсть вернется на место, если не устранить ситуацию со стопами.

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Фото иллюстрационное

Стопы и прикус действительно связаны?

Точку зрения гродненского подолога Татьяны Стасюкевич подтвердила стоматолог-ортодонт Жаклин Русак, выпускница Венской школы гнатологии VieSID. Она утверждает: несмотря на то, что зубы и стопы находятся на разных «этажах» организма, связь между ними достаточно сильная.

“Стопа – важный элемент формирования осанки. При нарушении ее работы страдает весь опорно-двигательный аппарат и положение тела в целом. Все эти проблемы отражает прикус”, - считает доктор.

А именно:

при отклонении тела назад нижняя челюсть выдвигается вперед и возникает мезиальный прикус;

когда тело отклоняется при ходьбе вперед, то формируется дистальный прикус.

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Мезиальный прикус – нарушение, при котором нижняя челюсть смещается вперед по отношению к верхней. Внешне лицо смотрится сердитым или угрюмым, хотя на самом деле человек не испытывает таких эмоций.

Дистальный прикус – наиболее распространенная ортодонтическая патология с нарушением смыкания челюстей, когда верхний зубной ряд выступает над нижним. Чаще всего проявляется в период активного роста постоянных зубов и формирования лицевого скелета у детей 4–16 лет.[/info_b]

Фото иллюстрационное

“Причина такой зависимости в том, что скелет — это система балансиров. И если где-то в опорно-двигательном аппарате имеется перекос, организм старается компенсировать его за счет других частей. Поэтому, чтобы результат от лечения оказался долгосрочным, исправление прикуса должно быть комплексным совместно с ортопедом и подиатром”, - заключила стоматолог-ортодонт.

[info_b]Подиатр (не путать с подологом и педиатром) – врач, занимающийся профилактикой, диагностикой, лечением ряда заболеваний, затрагивающих стопы, лодыжку и нижнюю часть голени. Боль, аномальные новообразования, травмы, синдром диабетической стопы, повреждение нервов — лишь часть патологий, которая находится в зоне профессиональной ответственности подиатра.[/info_b]

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Что еще возникает из-за неправильной нагрузки стопы?

Кроме того, по словам подолога, следствием неправильной нагрузки на стопы являются натоптыши.

“Они появляются, когда просаживается свод стопы. Нагрузка распределяется неравномерно - и на местах с повышенным давлением возникают омозоления, или натоптыши. Если положение стопы неправильное, в первую очередь страдают тазобедренные и коленные суставы, из-за этого могут быть даже мениски”, - подытожила белорусский специалист Татьяна Стасюкевич.

Фото иллюстрационное

А какими проблемами стоп грозит неправильно подобранная обувь и носки?

Ранее Telegraf.news писал о вещах, которые можно скрывать десятилетиями, стыдясь пощеголять босиком. К таким относятся болезни и эстетические несовершенства стоп. Большинство людей даже не подозревает, откуда они берутся. А причина элементарна: многие неправильно покупают носки и обувь. Опытный подолог рассказала журналистке Telegraf.news, как сориентироваться в магазине и сделать так, чтобы ноги оставались здоровыми.

Многие белорусы неправильно покупают носки и обувь? Подолог рассказала, какими проблемами стоп это грозит

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