Химик назвала антиоксидант, замедляющий старение. В каких 13 продуктах можно найти?

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Опубликовано: 13.11.2024 11:31 , Обновлено: 13.11.2024

Развитие биотехнологий не стоит на месте, и учёные продолжают искать способы сохранить здоровье и молодость человеческого организма. В последние годы научное сообщество активно обсуждает глутатион — антиоксидант, который, как выяснилось, способен значительно замедлить процессы старения. Доктор химических наук Диана Барраган-Феррер объяснила, как насытить им организм.

Преимущества употребления добавок глутатиона уже успели по достоинству оценить в Японии, Южной Корее и США. Однако в Европе и Беларуси о нем знают немногие, и еще меньше людей считает нужным употреблять его.

[info_b]Глутатион — это трипептид, состоящий из трех аминокислот: глутаминовой кислоты, цистеина и глицина. Он играет ключевую роль в поддержании клеточного здоровья и защиты организма от окислительного стресса. Глутатион присутствует практически во всех клетках организма и выполняет функции антиоксиданта, детоксиканта и регулятора многих метаболических процессов.[/info_b]

“Осведомленность общественности о свойствах и эффекте этого антиоксиданта пока недостаточна, как, например, у хорошо известного нашему народу коллагена”, - рассказала доктор Диана Барраган-Феррер.

[info_b]Диана Барраган-Феррер (Diana Barragan-Ferrer) - доцент кафедры косметологии медицинского факультета Каунасского колледжа и доктор химических наук. [/info_b]

В мировой косметологии глутатион особенно ценят за его свойства улучшать состояние кожи, укреплять иммунную систему и детоксицировать организм. Кроме того, глутатион является одним из наиболее эффективных защитных питательных веществ, используемых клетками и тканями всего организма.

Организм вырабатывает глутатион естественным образом для защиты клеток от окислительного повреждения и удаления свободных радикалов, которые повреждают клетки и могут вызывать хронические заболевания. Он также укрепляет иммунную систему, помогает организму бороться с болезнями и инфекциями, нейтрализует и выводит токсины из организма, а также защищает от неврологических заболеваний.

Начиная с 40 лет, выработка глутатиона организмом уменьшается. Уровень глутатиона в организме может снижаться во время физического стресса или болезни, а также под воздействием чрезмерного употребления алкоголя, табачных изделий или наркотиков. Факторы окружающей среды, такие как частое пребывание на солнце и загрязнение, а также некоторые заболевания, например, диабет 2 типа, воспаления, инфекции и заболевания печени, также негативно сказываются на его выработке.

«Врачи могут рекомендовать прием глутатиона пациентам с ослабленным иммунитетом, повреждениями печени, такими как гепатит, и нейродегенеративными расстройствами для улучшения неврологических функций. Глутатион также можно назначать после химиотерапии, чтобы уменьшить побочные эффекты и защитить организм от окислительного стресса. Дерматовенерологи могут рекомендовать его для коррекции пигментации кожи», — объяснила эксперт.

Где и как используется глутатион?

Благодаря широкому спектру действия, глутатион особенно популярен у производителей косметической продукции. В качестве ингредиента его добавляют в кремы, сыворотки, которые предназначены для коррекции мелких морщин и выравнивания тона кожи.

В эстетической медицине глутатион также используется в мезотерапии, когда целью является более сильная коррекция пигментации. Благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам и способности укреплять иммунную систему глутатион особенно широко используется в производстве пищевых добавок и лекарств.

«В настоящее время становятся популярными витаминные коктейли с глутатионом, которые призваны помочь организму восстановиться после стресса или болезни, повысить уровень энергии или даже улучшить состояние кожи. Инъекции глутатиона и внутривенные капельницы — популярные медицинские процедуры, особенно в тех случаях, когда необходимо быстрое и эффективное антиоксидантное воздействие или когда иммунитет ослаблен», — рассказала Барраган-Феррер.

В то же время эксперт заметила, что, несмотря на всю пользу этого трипептида, инъекции и добавки с ним могут подходить не всем.

«Таких инъекций следует избегать людям с аутоиммунными или некоторыми хроническими заболеваниями, аллергией на глутатион или другие вещества, содержащиеся в растворах для инъекций. Большинство экспертов рекомендуют избегать внутривенного введения глутатиона во время беременности и кормления грудью. Перед применением внутривенных капель рекомендуется сдать анализы крови и определить концентрацию глутатиона», — порекомендовала специалист.

[info_b]Прежде чем начинать лечение глутатионом, необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть определенные заболевания.[/info_b]

Выбор формы добавки глутатиона также имеет значение. Он может выпускаться в форме капсул, порошка или жидкости.

По словам эксперта, жидкие или порошкообразные формы усваиваются лучше, чем таблетки, а внутривенное введение глутатиона оказывает наиболее быстрый эффект.

Также для достижения желаемого результата следует правильно подобрать дозировку добавок.

«Слишком много глутатиона может вызвать нежелательные эффекты, а слишком мало – не дать ожидаемого эффекта, поэтому рекомендуется сдавать анализы крови и определять его уровень в организме до и после применения. Это позволит точно оценить, эффективно ли препарат глутатиона повышает его уровень в организме. После начала его применения важно следить за реакциями организма: головные боли, тошнота или аллергические реакции могут быть признаком побочных эффектов, поэтому рекомендуется прекратить его применение”, - посоветовала специалист.

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Какие продукты содержат наибольшее количество глутатиона?

Глутатион может быть получен и из пищи. Включение в рацион продуктов с высоким содержанием глутатиона может благотворно скажется на здоровье и поспособствует детоксикации организма.

Вот 13 лучших продуктов, которые являются богатым источником ценного трипептида:

Куркума. Известная своим ярким желтым цветом и особым вкусом, куркума не только популярная специя, но и содержит куркумин, который, как показали исследования, повышает уровень глутатиона в клетках.

Известная своим ярким желтым цветом и особым вкусом, куркума не только популярная специя, но и содержит куркумин, который, как показали исследования, повышает уровень глутатиона в клетках. Авокадо. Этот фрукт повышает уровень глутатиона и помогает уменьшить повреждение клеток. Подумайте о добавлении нарезанного авокадо в сэндвичи и салаты или используйте его в качестве спреда вместо майонеза или масла.

Этот фрукт повышает уровень глутатиона и помогает уменьшить повреждение клеток. Подумайте о добавлении нарезанного авокадо в сэндвичи и салаты или используйте его в качестве спреда вместо майонеза или масла. Зеленая спаржа. Богатая глутатионом, зеленая спаржа обеспечивает питательную ценность и антиоксиданты для оптимального здоровья. Однако важно отметить, что приготовление при высоких температурах в течение длительного периода может снизить содержание глутатиона.

Богатая глутатионом, зеленая спаржа обеспечивает питательную ценность и антиоксиданты для оптимального здоровья. Однако важно отметить, что приготовление при высоких температурах в течение длительного периода может снизить содержание глутатиона. Орехи. Богатые питательными веществами орехи повышают уровень глутатиона и уменьшают повреждение ДНК в организме. Горсть миндаля или грецких орехов в качестве закуски или добавки в йогурт обеспечит дополнительный заряд антиоксидантов.

Богатые питательными веществами орехи повышают уровень глутатиона и уменьшают повреждение ДНК в организме. Горсть миндаля или грецких орехов в качестве закуски или добавки в йогурт обеспечит дополнительный заряд антиоксидантов. Брокколи. Этот крестоцветный овощ увеличивает способность печени синтезировать глутатион, что было выявлено в исследованиях на животных. Хотя необходимы дополнительные исследования на людях, включение брокколи в ваш рацион может принести пользу выработке глутатиона и общему здоровью.

Этот крестоцветный овощ увеличивает способность печени синтезировать глутатион, что было выявлено в исследованиях на животных. Хотя необходимы дополнительные исследования на людях, включение брокколи в ваш рацион может принести пользу выработке глутатиона и общему здоровью. Шпинат. Богатый различными питательными веществами, шпинат также является источником глутатиона. Независимо от того, употребляете ли вы его в сыром виде в салатах или слегка пропаренным, включение шпината в ваши блюда может повысить уровень этого важного антиоксиданта.

Богатый различными питательными веществами, шпинат также является источником глутатиона. Независимо от того, употребляете ли вы его в сыром виде в салатах или слегка пропаренным, включение шпината в ваши блюда может повысить уровень этого важного антиоксиданта. Брюссельская капуста. Подобно другим крестоцветным овощам, брюссельская капуста богата антиоксидантами и может способствовать повышению уровня глутатиона. Запекайте ее в духовке или обжаривайте с чесноком и оливковым маслом для получения ароматного гарнира.

Подобно другим крестоцветным овощам, брюссельская капуста богата антиоксидантами и может способствовать повышению уровня глутатиона. Запекайте ее в духовке или обжаривайте с чесноком и оливковым маслом для получения ароматного гарнира. Капуста. Этот универсальный овощ предлагает больше, чем просто возможности для салата из капусты; он также содержит глутатион. Будь то сырая в салатах или приготовленная в жарком или супах, капуста может стать питательным дополнением к вашему рациону.

Этот универсальный овощ предлагает больше, чем просто возможности для салата из капусты; он также содержит глутатион. Будь то сырая в салатах или приготовленная в жарком или супах, капуста может стать питательным дополнением к вашему рациону. Апельсины. Известные высоким содержанием витамина С, апельсины также являются источником глутатиона. Наслаждайтесь ими в качестве освежающего перекуса или выжимайте свежий апельсиновый сок для вкуса и антиоксидантов.

Известные высоким содержанием витамина С, апельсины также являются источником глутатиона. Наслаждайтесь ими в качестве освежающего перекуса или выжимайте свежий апельсиновый сок для вкуса и антиоксидантов. Грейпфрут. Еще один цитрусовый фрукт, содержащий глутатион, грейпфрут обладает пикантным вкусом и многочисленными полезными для здоровья свойствами. Нарезайте его на завтрак или добавляйте остроты в салаты и десерты.

Еще один цитрусовый фрукт, содержащий глутатион, грейпфрут обладает пикантным вкусом и многочисленными полезными для здоровья свойствами. Нарезайте его на завтрак или добавляйте остроты в салаты и десерты. Арбуз. Это сочное летнее лакомство увлажняет и обеспечивает небольшое количество глутатиона. Наслаждайтесь охлажденными ломтиками арбуза в жаркие дни или смешайте их в освежающий смузи.

Это сочное летнее лакомство увлажняет и обеспечивает небольшое количество глутатиона. Наслаждайтесь охлажденными ломтиками арбуза в жаркие дни или смешайте их в освежающий смузи. Зеленый чай. Помимо того, что он богат антиоксидантами, зеленый чай также повышает уровень глутатиона в организме. Замените утренний кофе на чашку зеленого чая или наслаждайтесь им со льдом в течение дня.

Помимо того, что он богат антиоксидантами, зеленый чай также повышает уровень глутатиона в организме. Замените утренний кофе на чашку зеленого чая или наслаждайтесь им со льдом в течение дня. Чеснок. Известный своим уникальным вкусом и потенциальной пользой для здоровья, чеснок — еще один продукт, который может повысить уровень глутатиона из-за высокого содержания цистеина. Включайте свежий чеснок в свои рецепты или попробуйте чесночные добавки, если хотите.

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Что говорят исследования?

В 2023 году учёные из Университета Рокфеллера провели исследование, которое показало, что глутатион имеет решающее значение для защиты митохондрий от окислительного стресса. Это исследование подчеркнуло роль глутатиона в поддержании клеточного энергетического баланса и защите от повреждений, которые могут привести к различным заболеваниям.

[info_b]Митохондрии — это уникальные органеллы, являющиеся энергетическими станциями клеток. Они производят аденозинтрифосфат (АТФ) — молекулу, необходимую для выполнения множества биохимических процессов в организме. Митохондрии имеют собственную ДНК, что позволяет им самостоятельно синтезировать некоторые белки, необходимые для их функции.[/info_b]

Исследование 2009 года показало, что глутатион важен в процессах детоксикации, особенно в защите печени от вредных веществ, таких как пестициды и тяжелые металлы. Он нейтрализует токсины и способствует их выведению из организма.

В проведённом в 2022 году исследовании было показано, что глутатион уменьшает повреждение ДНК у пациентов с диабетом 2 типа.

Американский невролог Дэвид Перлмуттер в 2009 году провёл клинические испытания по изучению влияния глутатиона на симптомы болезни Паркинсона, особенно на двигательную функцию. Одним из наиболее важных результатов этого исследования было то, что внутривенные инъекции глутатиона могут улучшить двигательные симптомы у пациентов с болезнью Паркинсона и замедлить прогрессирование заболевания.

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