Белорусы зря пренебрегают? Центр по контролю заболеваний США назвал самый полезный овощ в мире

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Опубликовано: 13.09.2024 10:30 , Обновлено: 13.09.2024

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил самым полезным в мире овощ, который многие белорусы просто игнорируют. Узнайте, какими свойствами он обладает, куда его можно добавлять, где купить и как вырастить самостоятельно.

Речь идет о кресс-салате. Этот листовой зеленый овощ был признан Центром по контролю заболеваний самым здоровым овощем с впечатляющим показателем плотности питательных веществ - 100 из 100. Он опередил пекинскую капусту более чем на восемь баллов.

Однако это не стало шоком для диетологов. Например, этому не удивилась Дана Эллис Ханнес, доктор философии, старший диетолог Медицинского центра Калифорнийского университета и доцент Школы общественного здоровья имени Филдинга при Калифорнийском университете. Кроме того отметила, что этот продукт «насыщен питательными веществами».

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Чем так полезен кресс-салат?

Учитывая, что кресс-салат не является основным продуктом в холодильнике большинства белорусов (да и не только), вполне понятно, что у многих возникнут вопросы. Рассказываем, почему этот овощ так полезен, а также как сделать так, чтобы его было больше в вашей тарелке.

По словам Рэйчел О’Коннор, диетолога медицинского центра NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving, кресс-салат — это один из видов крестоцветных овощей, входящих в одно семейство с капустой, брокколи, китайской капустой, рукколой и брюссельской капустой. Это водное цветущее растение, которое растет на мелководье или во влажной почве.

Кресс-салат получил высшую оценку благодаря идеальному показателю плотности питательных веществ.

«Плотность питательных веществ - это отношение количества питательных веществ в продукте к количеству энергии, или калорий, которую он дает», — объяснила О’Коннор.

«Показатель плотности питательных веществ - это, по сути, числовое значение, позволяющее оценить, насколько питательны те или иные продукты». Чем более питателен продукт, тем больше в нем витаминов, минералов и антиоксидантов в пересчете на калории в граммах.

По словам О’Коннор, в кресс-салате есть несколько соединений, включая 3,3′-диндолилметан (DIM) и сульфорафан, которые связаны с более низким риском развития рака. Этот овощ также богат витамином К.

Хотя кресс-салат содержит клетчатку, уровень этого питательного вещества в нем не так высок, как в некоторых других крестоцветных овощах. Например, в одной чашке вареной брокколи содержится около 5 граммов клетчатки, а в одной чашке кресс-салата - менее 1 грамма.

«Клетчатка - важный компонент нашего рациона по многим причинам, поэтому кресс-салат определенно не должен быть единственным крестоцветным овощем, который вы едите», - обратила внимание О’Коннор.

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Сколько кресс-салата нужно съедать в день?

Обычно рекомендуется съедать четыре-пять порций фруктов и овощей в день и четыре-пять порций крестоцветных овощей в неделю. Но вы можете есть кресс-салат столько, сколько захотите, подчеркнула Дана Эллис Ханнес.

«Вы можете съедать по одной тарелке за раз. Вы можете есть его чаще или реже», - сказала она.

В каком виде есть кресс-салат?

Кресс-салат можно готовить, но лучше есть его сырым, чтобы получить всю пользу.

«Кресс-салат, как и другие овощи, при варке теряет часть витамина С и витаминов группы В. Витамин С растворим в воде и чувствителен к теплу, поэтому он может вымываться из овощей при контакте с горячей водой. Витамины группы В также чувствительны к теплу», - отметила О’Коннор.

Поэтому используйте его в качестве основы для салатов, добавляйте в сэндвичи или посыпайте сверху на жареное блюдо, чтобы придать ему дополнительную питательность.

Однако, Ханнес добавила, что независимо от того, как вы его приготовите, вы должны есть не только кресс-салат.

«Даже если это самый полезный из всех овощей, все равно лучше есть широкий спектр овощей и фруктов, чем ограничиваться только одним. Это позволит вам получить более полный набор питательных веществ», - резюмировала она.

Какие еще овощи вошли в топ самых полезных?

В исследовании CDC перечислено более 40 так называемых «сильных» овощей и фруктов. Хотя кресс-салат был единственным овощем, получившим высший балл, стоит отметить и других лидеров. К ним относятся:

пекинская капуста (91,99 балла);

мангольд (89,27 балла);

свекла (87,08 балла);

шпинат (86,43 балла).

Где купить кресс-салат в Беларуси?

В белорусских магазинах кресс-салат продают как микрозелень. Например, на Edostavke ее можно купить по 3,39 BYN за 30 г.

Однако намного проще и выгоднее вырастить кресс-салат на подоконники или на огороде самостоятельно. Семена можно найти в садовых магазинах или торговых сетях, где есть специальные отделы для сада и огорода.

Как вырастить кресс-салат дома и на огороде?

Вырастить кресс-салат на подоконнике очень просто. Для этого лишь нужно купить семена и следовать инструкции на упаковке. Также вам поможет это видео:

А вот инструкция, как вырастить листовой овощ в открытом грунте:

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