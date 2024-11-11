Немецкие учёные описали, как "должно" выглядеть женское тело. Какое соотношение талии и бёдер назвали идеальным?

Опубликовано: 11.11.2024 18:26 , Обновлено: 11.11.2024

Немецкие учёные из Констанцского университета выяснили, от чего зависит привлекательность женского тела. До этого считалось, что самыми красивыми являются фигуры, в которых соблюдается соотношение 0,7 между талией и бёдрами. Однако в ходе исследования эксперты пришли к выводу, что этот критерий нельзя назвать решающим.

При изучении женской красоты, как правило, обращают внимание на соотношение обхватов талии и бедёр. С наиболее высокими оценками привлекательности обычно связан результат 0,7. По мнению специалистов, именно он может служить потенциальным показателем здоровья и фертильности, а потому привлечь как можно больше потенциальных партнёров.

Однако в недавнем исследовании учёные из Германии предположили, что более универсальным фактором привлекательности может стать округлость фигуры. Хотя этот параметр тоже связан с соотношением талии и бёдер, он, по мнению специалистов, может дать более полное представление о форме тела, передала британская газета Daily Mail.

Что показали эксперименты?

Учёные провели два эксперимента, участники которых рассматривали рисунки женских тел и оценивали их привлекательность. В первом случае задействовали 80 взрослых (средний возраст — 28,5 года), в том числе 25 мужчин. Им показали 12 линейных рисунков женских тел, которые иллюстрировали соотношение талии и бёдер от 0,7 до 1,0.

На диаграмме показаны оценки привлекательности различных фигур, при этом фигуры, отмеченные красным и жёлтым, получили самые высокие оценки

Фигуры с наименьшим соотношением действительно воспринимались как наиболее привлекательные. Кроме того, респонденты преимущественно отдавали предпочтение иллюстрациям нормального веса, а не недостаточного или, наоборот, избыточного.

Во втором эксперименте на рисунках изменили изгибы боковых контуров тела, сохранив при этом соотношение талии и бёдер. В результате степень округлости форм и параметры перестали совпадать, что позволило оценить влияние каждого из этих факторов по отдельности. На этом этапе в исследовании участвовали 98 взрослых, а рисунков с женскими телами было 25.

Соотношение талии и бедёр, равное 0,7, по-прежнему оценивали как наиболее привлекательное, только когда человек был не полным. В противном случае на первый план выходила именно пышность форм, отметили специалисты. Кроме того, тела с умеренным уровнем округлости получили самые высокие оценки привлекательности вне зависимости от того, каким было соотношение талии и бедёр.

По словам авторов исследования, округлость тела можно считать более точным и универсальным показателем женской привлекательности, чем соотношение объёмов талии и бёдер. Однако, отметили они, важно помнить, что участники эксперимента оценивали рисунки. Вероятно, результаты исследования были бы другими, если бы людям показывали не изображения, а реальных женщин.

Ранее Telegraf.news писал, что внешний вид многих голливудских красавиц по-прежнему продолжают вызывать восхищение и удивление поклонников. Кто-то отмахнётся, решив, что всё это лишь заслуга хороших генов и качественной косметологии, но большую роль в этом играют полезные привычки и образ жизни, о которых знаменитости неоднократно рассказывали в интервью. Многие из этих вещей не требуют миллионов долларов и применимы к жизни простых женщин. Так в чем же секреты молодости крупнейших кинозвезд?

Как голливудские знаменитости остаются молодыми? Для этих 6 хитростей не нужны миллионы долларов