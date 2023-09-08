Стоит ли делать прививку от гриппа в сентябре? Врач объяснил, как правильно рассчитать сроки вакцинации

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Опубликовано: 08.09.2023 11:20 , Обновлено: 08.09.2023

С приходом осени многие начинают задумываться о вакцинации от гриппа. Чтобы встретить сезон простуд во всеоружии, некоторые торопятся сделать прививку пораньше и уже в сентябре торопятся в поликлинику за уколом, который призван защитить организм от вездесущих вирусов. Оправдана ли такая спешка в вопросе вакцинации и когда лучше сделать прививку, чтобы не слечь с простудой в самый разгар эпидемий сезонных вирусов? Объяснили врачи-инфекционисты.

Так, польский профессор Адам Анчак, председатель Научного совета Национальной программы по борьбе с инфекционными заболеваниями, заявил, что торопиться делать прививку от гриппа не стоит. По его словам, лучше подождать до октября или даже ноября.

Дело в том, что полученный благодаря вакцине иммунитет против сезонного гриппа в организме человека не остается на одном уровне: максимальный эффект достигается через месяц после прививки, в со временем начинает постепенно исчезать.

“Мы постепенно теряем антитела против вируса гриппа, в среднем на 10% каждый месяц”, - пояснил специалист в интервью польскому каналу Telewizja Polska SA.

Таким образом, наибольший иммунитет в организме достигается в первые четыре месяца после вакцинации. Между тем, сезонный подъём заболевания гриппом, как правило, приходится на февраль и март, самое раннее – на декабрь или январь, поэтому идеальным периодом для прививки от гриппа профессор считает октябрь - ноябрь и даже декабрь - январь.

Отметим, что Минздрав Беларуси активную кампания по вакцинации против гриппа начинает, как правило, именно в октябре. В этом году о её начале пока также не объявляли.

Впрочем, большинство врачей сходятся во мнении о том, что самое главное в вопросе вакцинации – это вообще сделать прививку от гриппа. Пока уровень вакцинации от гриппа в Беларуси оставляет желать лучшего, при этом официальная статистика показывает, что большинство заболевших гриппом белорусов призывы Минздрава вакцинироваться проигнорировали.

Так, по данным, озвученным специалистами Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья за 2021/2022 год, в сезон подъема показатель заболеваемости гриппом составил 15,6 на 100 тыс. человек. При этом в 98,9% случаях лабораторно-подверженного диагноза пациенты не были привиты от гриппа в 2021 году.

Даёт ли прививка 100% защиты от гриппа?

Как отметили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, 100%-ную гарантию от гриппа сегодня не способен дать ни один лечебный или профилактический препарат. Специалисты пояснили, что то, насколько надежная защита выработается после прививки, зависит от многих факторов: возраста, состояния здоровья человека, его индивидуальных особенностей и много другого.

Тем не менее, по данным, озвученным Центром, в среднем из 100 привитых 70-98 человек не заболеют гриппом, а даже если человек после вакцинации заболеет, (от 2 до 30 случаев из 100), грипп он с большой долей вероятности перенесет в легкой форме и без осложнений.

“Таким образом, вакцинация гарантирует защиту от заболевания тяжелыми и осложненными формами гриппа, заканчивающимися смертельным исходом”, - пояснили белорусские эпидемиологи.

В Центре также пояснили, что вакцина против гриппа защищает организм именно от вирусов гриппа, а не от других респираторных вирусов. Однако, за счет некоторых иммуномодулирующих свойств, примерно у 20-25 человек из 100 привитых такая вакцина создает дополнительную защиту и от других респираторных вирусов, пояснили там.

Кому врачи рекомендуют обязательно сделать прививку?

Минздрав Беларуси рекомендует прививаться от гриппа, в первую очередь, людям из групп высокого риска тяжелого течения, неблагоприятных последствий гриппа и высокого риска заболевания гриппом. К ним относятся:

дети в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет;

дети от 3-х лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями;

пожилые люди старше 65 лет;

беременные женщины;

медицинские и фармацевтические работники;

дети и взрослые, проживающие в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания;

работники госорганов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения;

работники образования, торговли, общественного питания и коммунальной сферы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения уже озвучила свой предварительный прогноз по штаммам вирусов гриппа на грядущий осенне-зимний период. По их данным, уже этой осенью может появиться четыре новых опасных штамма, которые по своим последствиям и характеру протекания заболевания могут оказаться страшнее коронавируса.

«Опаснее коронавируса» — В ВОЗ предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа этой осенью

Тем временем белорусский Минздрав с 1 сентября отменил действие ряда рекомендаций, введенных ранее из-за пандемии вируса COVID-19. Коронавирусные рекомендации больше не будут действовать в школах и детских садах, вузах, санаториях, церквях и ряде других организаций, где регулярно скапливается большое количество людей. При этом требования ведомства к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения таких болезней, как грипп и COVID-19, действовать продолжают.

Минздрав отменил коронавирусные рекомендации в школах и садах. Что изменится?