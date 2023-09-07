Это вызывает инсульты уже в 30 лет. Учёные поделились результатами нового исследования

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Опубликовано: 07.09.2023 11:09 , Обновлено: 07.09.2023

За последние несколько десятилетий резко возросла частота инсультов среди молодых людей. И большинство инсультов в этом возрасте заканчиваются смертью или тяжелой инвалидностью, заявил ведущий автор исследования доктор Юэ-Гын Чой из Сеульского национального университета в Южной Корее.

Основной причиной стало потребление алкоголя. «Если бы мы могли предотвратить инсульты за счет сокращения потребления алкоголя, мы потенциально могли бы оказать существенное влияние на индивидуальное здоровье и общее бремя здоровья общества», — заявил корейский эксперт.

Исследователи изучили медицинские записи людей в возрасте от 20 до 30 лет, которые проходили плановые осмотры в течение 4 лет подряд. Ежегодно их также спрашивали об употреблении ими алкоголя: сколько дней в неделю они пили, какое стандартное количество выпиваемых напитков и т. д.

Те, кто выпивал 105 граммов и более в неделю (чуть больше одной порции в день), считались пьющими от умеренной до тяжелой степени.

За участниками следили в течение следующих шести лет. Всего в исследовании приняли участие более 1,5 миллиона человек. За шесть лет 3153 из них перенесли инсульт.

Оказалось, что участники, которые пили умеренно или сильно в течение как минимум двух лет (примерно на 20% чаще употребляли алкоголь) были более склонны к инсульту, чем трезвенники и периодически пьющие.

Дальнейший анализ показал, что по мере увеличения количества лет умеренного или злоупотребления алкоголем риск инсульта увеличивается. Регулярное употребление алкоголя в течение 2 лет увеличило его на 19%, употребление алкоголя в течение 3 лет - на 22% и 4 года - на 23%. Результаты были получены после учета других факторов, которые могут влиять на риск инсульта, таких как высокое кровяное давление, курение и индекс массы тела .

Ранее Телеграф сообщил, что ученые Эдинбургского университета провели исследование, которое показало, что что парацетамол увеличивает риск инсульта.

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