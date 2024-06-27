Европейские учёные предложили делать разные прогнозы погоды для мужчин и женщин. Для кого жара опаснее?

Опубликовано: 27.06.2024 15:30 , Обновлено: 27.06.2024

Учёные из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) предложили делать разные прогнозы погоды для мужчин и женщин, а также - для разных возрастных групп. Исследователи проанализировали уровень смертности в европейских странах и их связи с экстремальными погодными условиями - жарой и холодом - и выяснили, для кого в жаре таится больше опасностей.

Как сообщил портал News-Medical.net, ссылаясь на результаты исследований ISGlobal, ежегодно от причин, связанных с температурными колебаниями, умирает более 5 млн человек во всем мире, более 300 тыс. случаев приходится на страны Западной Европе.

Учёные настаивают на то, что при нынешних темпах глобального повышения температуры, последовательно наблюдаемого в течение последних двух десятилетий, крайне важно использовать эпидемиологические модели для разработки новых систем раннего предупреждения, в том числе, прогнозирующих воздействие ожидаемых температур на здоровье человека.

Первую подобную систему уже разработала группа исследователей Барселонского института глобального здравоохранения. Forecaster.health стала первой общеевропейской платформой с открытым доступом, в которой используются половозрастные эпидемиологические модели для прогнозирования реальных рисков смертности от температуры окружающей среды для различных слоев населения.

На сайте представлен предварительный прогноз для 580 регионов в 31 европейской стране (Беларусь на данный момент находится в “серой” зоне карты) на ближайшие две недели, причём он порой заметно отличается для мужчин и женщин, а также для людей пожилого возраста. Определившись с категорией, пользователь получает карту с предупреждениями, обозначенными цветовыми кодами, которые соответствуют четырем уровням риска смертности, связанной с жарой и холодом: низкий, средний, высокий и экстремальный.

Это средство за 4,5 рубля заменит в жару дорогой кондиционер. Как охладить квартиру за копейки?

Как пояснил руководитель исследовательской группы ISGlobal Джоан Баллестер Кларамунт, данная система даёт прогноз не только по температуре воздуха, но и по фактическим рискам, которые эти температуры оказывают для населения в целом и на конкретных подгруппы людей.

Как отметил один из авторов системы Маркос Кихаль-Саморано, исследования показали, что женщины более восприимчивы к жаре, чем мужчины, а риск умереть от последствий, вызванных жарой или экстремальным холодом заметно увеличивается у людей пожилого возраста.

В планах разработчиков системы подключить к ней не только новые страны, но и новые эпидемиологические модели, чтобы аналогичным образом давать прогнозы об опасности для здоровья с точки зрения таких потенциально опасных загрязняющих веществ, как твердые частицы или диоксид азота. Кроме того, в будущем платформа также будет выдавать предупреждения по конкретным медицинским показателям - риске смерти от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, риске госпитализации и несчастных случаях на производстве и тому подобное.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на ближайшие два дня — 27 и 28 июня - синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды для всей территории Беларуси. По их прогнозам, в отдельных районах воздух прогреется до +33°C.

Сколько продлится «африканская» жара в Беларуси? Синоптики и спасатели объявили оранжевый уровень опасности из-за +33°C и гроз