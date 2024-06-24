Эту недорогую рыбу учёные рекомендовали есть с головой. Как продлит жизнь белорусам?

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Опубликовано: 24.06.2024 16:46 , Обновлено: 24.06.2024

Врачи, диетологи и эксперты по питанию в один голос рекомендуют всем есть рыбу не реже двух раз в неделю. Однако многие эту рекомендацию игнорируют - кто-то не любит вкус рыбы, кого-то отталкивает высокая цена "благородных" сортов рыбы, порой превышающая цену на мясо, кто-то попросту не любит возиться с рыбными костями за обеденным столом. Однако, недавнее исследование японских ученых может заставить вас пересмотреть свои пищевые приоритеты, не изменяя привычкам - ведь они предложили ввести в рацион недорогую, мелкую рыбёшку, которую можно есть прямо с головой.

Почему следует включить в свой рацион рыбу?

Учёные и диетологи настаивают на том, что рыба должна присутствовать на наших столах не только по праздникам и особым случаям. Эксперты по питанию подчеркивают, что при регулярном и частом употреблении рыба оказывает положительное влияние на здоровье. Она, среди прочего, является источником таких жизненно важных элементов, как:

белок,

витамин D,

фосфор,

селен,

полиненасыщенные жирные кислоты группы омега-3.

Именно употребление в пищу продуктов, богатых омега-3 кислотами обеспечивает организму человека правильное развитие и правильное функционирование нервной системы, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, деменции, а также повышается иммунитет.

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Какую рыбу есть, чтобы жить дольше?

Чаще всего врачи рекомендуют пациентам с дефицитом омега-3 почаще употреблять сельдь, лосось, хек, треску или скумбрию. Но, согласно последним исследованиям, в рацион целесообразно включать и более мелкую рыбу, причём есть её рекомендуют целиком, прямо с головами.

Именно к такому выводу пришли исследователи из Университета Нагои (Япония). Они заметили, что для женщин, которые едят целиком мелкую рыбу, характерен более низкий общий показатель риска смертности, а также более низкий риск смертности от рака. То есть, согласно их выводам, опубликованным в научном журнале Public Health Nutrition, употребление мелкой рыбы целиком может продлить человеку жизнь. Предпочтение японские учёные рекомендовали отдавать следующим видам рыбы:

сардины,

шпроты,

корюшка,

мойва.

В отличие от других видов, все эти виды рыбы вполне можно есть, не очищая предварительно от костей, внутренних органов и головы, а учитывая то, что цены на эти виды рыбы, как правило, ниже, чем на жирные сорта, она может стать отличным выбором для тех, кто хочет не только разнообразить своё ежедневное меню, но и сделать его более полезным.

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Что показало исследование?

Согласно результатам, полученным японскими учеными, у участников исследования, которые ели мелкую рыбу целиком, был значительно меньше показатель смертей от всех причин, а также меньше случаев онкологических заболеваний.

У женщин, которые ели мелкую рыбу целиком 1-3 раза в месяц шансы умереть в течение периода исследования были на 32% ниже, у тех, кто ел рыбу 1-2 раза в неделю - на 28% ниже, у тех, кто ел 3 и более раз в неделю - на 31% ниже, чем у тех, кто употреблял рыбу редко. При этом риск умереть от рака снизился на 28, 29 и 36%, соответственно.

Даже учтя такие вредные привычки людей, как курение и употребление алкоголя, учёные обнаружили, что участники, которые часто ели мелкую рыбу, по-прежнему с меньшей вероятностью умирали по какой-либо причине, чем те, кто пренебрегал “рыбными днями”.

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