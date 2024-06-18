За кило - 165 рублей. Белорус показал в TikTok ценник на рыбу в минском супермаркете. Что за она?
Житель Минска поделился в TikTok видеороликом, в котором продемонстрировал цену вяленной корюшки в одной из популярных торговых сетей. Оказалось, что по акции за кило такой рыбы придётся выложить аж 165 белорусских рублей.
Дорогую корюшку белорус заприметил в одном из магазинов торговой сети “Корона”. Судя по информации на ценнике, цена в 165 рублей - акционная. Без учёта скидки килограмм вяленной корюшки с икрой из России обошёлся бы и вовсе в 199,95 рублей.
“Откуда такая цена на эту рыбу? Это же не какой-то там осётр, тунец или марлин. Почему она стоит таких денег, кто знает?”, - задался вопросом автор видеоролика.
Многие пользователи соцсети разделили недоумение автора, а некоторые начали придумывать шуточные оправдания.
“С Сахалина до Минска на такси ехала”, - пошутил один комментатор, а другой добавил: “притом каждая на отдельном такси”.
“Эту рыбу доставляют с другой планеты”, - предположил ещё один пользователь.
“На бриллианты ловят”, - выдвинул кто-то свою версию.
“Я в шоке. Краб камчатский стоит 99,99 рублей. А тут…”, - разделил возмущение один пользователь.
Некоторые комментаторы сослались на политику магазина. Мол, в “Короне” всегда большая наценка. Кто-то предположил, что её непросто добывать. Нашлись и те, кто посчитал такую цену оправданной.
“Это дальневосточная корюшка, а не ваша обычная по 5см. Она большая и икорная. По вкусу я лучше вяленной рыбы не ел! Но главное чтобы она была не пересушена и не лежала пол года”, - написал один комментатор, на что с ним не согласились: “С такой ценой она там пятилетку лежать будет”
Некоторые комментаторы привели цену на этот вид рыбы в различных сетях магазинов.
“В Светофоре 6,99 за кг мороженной”, - заметил один комментатор.
“В Гиппо корюшка 26 руб х/к за кг. Корона жжёт”, - ещё один комментарий под видео.
“Кило свежемороженой корюшки а интернет-магазине стоит 25 рублей. Остальное взяли “за повялить”, - написал кто-то.
К слову, килограмм именно вяленной корюшки с икрой стоит достаточно дорого и в других магазинах. Так, например, на сайте Beluga. by за килограмм вяленной дальневосточной корюшки с икрой просят 85 рублей. Но купить такую рыбу без икры можно гораздо дешевле. Так, в E-доставке кило неразделанной сушено-вяленной корюшки обойдётся в 34, 95 рубля.
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