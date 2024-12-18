Этот тревожный симптом во время сна может указывать на диабет. Вот когда нужно проверить уровень сахара

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Опубликовано: 18.12.2024 10:02 , Обновлено: 18.12.2024

Диабет – заболевание, которое требует постоянного наблюдения на протяжении всей жизни. Однако иногда выявить его на ранней стадии не удаётся, т.к. его симптомы могут оставаться незамеченными продолжительное время. Тем не менее, стоит приглядеться к себе, и проблемы, связанные с уровнем глюкозы в организме, станут очевидными. Вот какой тревожный симптом должен насторожить ночью.

Количество белорусов с диагнозом “сахарный диабет” от года к году увеличивается, и по данным белорусского “Медицинского вестника” уже почти достигло цифры в 380 тысяч человек. Каждый год эта цифра прирастает примерно на 7,5 тысяч. И такая тенденция в 3 раза превышает показатели, которые были 20 лет назад.

[info_b]На 1 января 2024 года у более чем 19 тысяч белорусов диагностирован сахарный диабет I типа, у 356 тысяч - диабет II типа.[/info_b]

Часто “первые звоночки” остаются незамеченными, а между тем людям с диабетом следует начать лечение как можно раньше, поскольку проблемы с правильным метаболизмом сахара могут в долгосрочной перспективе привести к серьезным осложнениям.

Какие симптомы могут свидетельствовать о наличии диабета?

Диагностировать диабет II типа непросто, поскольку он развивается годами и первые симптомы, указывающие на заболевание могут быть достаточно неспецифичными.

Врачи “5-ой городской клинической больницы” г. Минска выделяют следующие симптомы, характерные для двух типов диабета:

сильная неукротимая жажда;

частое мочеиспускание;

неконтролируемое чувство голода;

быстрая потеря веса;

резкое ухудшение зрения;

повышенная утомляемость и общая слабость;

онемение и покалывание нижних и верхних конечностей;

долго заживающие поражения кожи;

зуд в области половых органов и зуд кожи.

“Если человек чувствует слабость, жажду, часто ходит в туалет, у него есть незаживающие порезы или ранки, беспокоит зуд, он должен проверить уровень сахара в крови. Особенно настороженным надо быть тем, у кого есть избыточная масса тела, а также больные сахарным диабетом родственники”, - рассказала эндокринолог Минздрава Ольга Салко изданию 24health.

Одним из самых “говорящих” признаков указывающих на диабет является повышенное потоотделения в ночное время.

[info_b]Анализы крови имеют решающее значение в диагностике диабета, особенно измерение уровня глюкозы натощак.[/info_b]

Как распознать диабет на ранней стадии? С этими симптомами нельзя откладывать поход к врачу

Откуда берется повышенная ночная потливость при диабете?

Если у вас диабет, чрезмерное потоотделение ночью может означать две вещи:

низкий уровень сахара (гипогликемия);

повреждение нервных волокон, вызванное слишком высоким уровнем сахара (гипергликемия).

Чаще всего интенсивное потоотделение ночью у людей с сахарным диабетом является следствием последнего явления, т. е. повреждения нервных волокон.

По данным научных исследований, проведенных Американской диетологической ассоциацией, до половины пациентов с диабетом имеют ту или иную степень поражения нервной системы. Когда возникает автономная нейропатия, она иногда может затрагивать и потовые железы.

[info_b]Нейропатия, возникающая при диабете, является источником различных нарушений: от легкого онемения до боли, затрудняющей повседневное функционирование. Такие заболевания, как острая боль, судороги, мышечная слабость или чувствительность к прикосновению, могут поражать руки, ноги или ступни.[/info_b]

От чего зависит процесс, приводящий к повреждению нерва?

Изменения в нервной системе могут быть следствием высокого уровня сахара и липидов (в том числе триглицеридов) — повреждаются нервы или кровеносные сосуды, отвечающие за питание нервных клеток. Последствия – разнообразные симптомы, в зависимости от того, какие функции организма нарушены.

Если нарушения, связанные с обменом сахара в организме, влияют на состояние потовых желез, может наблюдаться повышенное потоотделение в ночное время или во время еды. Другие последствия этих нарушений включают значительное потоотделение в некоторых частях тела, в то время как другие остаются сухими. Подобные симптомы могут указывать на то, что организм не способен должным образом контролировать температуру.

Новость Телеграф

Что делать при подозрении на диабет?

Если вы заметили подобные признаки, то нужно как можно скорее обратиться к врачу для консультации и обследования.

Врач назначит анализы крови для определения уровня глюкозы и HbA1c, что поможет подтвердить или опровергнуть наличие диабета. Важно не пренебрегать этими рекомендациями, так как раннее выявление болезни позволяет значительно улучшить прогноз и предотвратить осложнения.

Кроме того, оценка факторов риска, таких как семейная история заболеваний, избыточный вес, низкая физическая активность и неправильное питание, также играет ключевую роль. В случае положительного диагноза необходимо корректировать образ жизни, включая применение здорового питания, регулярные физические нагрузки и, при необходимости, медикаментозную терапию.

Помните, что диабет – это управляемое заболевание. С помощью знаний и поддержки специалистов вы сможете вести полноценную жизнь, соблюдая рекомендации и контролируя уровень сахара в крови.

Ранее Telegraf.news писал о том, что учёные из Калифорнийского университете в Лос-Анджелесе провели исследование, результаты которого показали: 40 миллилитров этого сока в день способны снизить уровень глюкозы в крови. О каком напитке идёт речь?

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