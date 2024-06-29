Диабетикам на заметку. Выпейте 40 мл этого сока — и сахар понизится через 15 минут

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 29.06.2024 16:57 , Обновлено: 29.06.2024

Этот сок часто хвалят за его полезные свойства, особенно если говорить о таких хронических заболеваниях, как, например, диабет 2 типа. Учёные из Калифорнийского университете в Лос-Анджелесе провели исследование, результаты которого показали: 40 миллилитров этого сока в день способны снизить уровень глюкозы в крови.

В рамках эксперимента исследовательская группа из 21 человека пила различные напитки, включая воду и гранатовый сок. Результаты оказались удивительными: всего через 15 минут после его употребления учёные зафиксировали заметное снижение уровня сахара в крови. Хотя в исследовании приняло участие небольшое количество человек, его результаты опубликовали в медицинском журнале Current Developments in Nutrition: это позволяет сделать вывод о том, что результаты могут иметь важное научное значение для людей с диабетом в будущем.

Однако нельзя забывать, что гранатовый сок, при всех своих полезных свойствах, не является лекарством и не может заменить назначенные врачом методы лечения. Тем не менее, это отличное дополнение к диете, которое может помочь в общем контроле уровня сахара в крови, особенно у людей с предрасположенностью к диабету.

Гранат также ценят за его низкий гликемический индекс. Это значит, что его потребление не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови. Кроме того, фрукт является источником многих ценных питательных веществ — витаминов, минералов и антиоксидантов, которые могут защитить от некоторых заболеваний, включая рак.

Однако, как и любой продукт, гранатовый сок следует употреблять в умеренных количествах. Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет не более 40 мл. Дело в том, что в чрезмерных количествах сок может влиять на взаимодействие с некоторыми лекарствами, например, средствами от гипертонии.

Ранее Telegraf.news писал, что новое исследование китайских учёных показало, что по сравнению с некоторыми противодиабетическими препаратами так называемая периодическая “Диета 5:2” обеспечивает лучший контроль уровня сахара в крови и снижение веса у недавно диагностированных больных сахарным диабетом 2 типа. Это может быть эффективной альтернативой лекарствам, но только на ранних стадиях заболевания.

Китайские учёные нашли замену лекарства от диабета 2 типа? Но есть важные ограничения