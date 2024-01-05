Как белорусам справиться с зимней хандрой, обезвоживанием и дефицитом витамина D? Помогут суп фо-бо, коньки и не только

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Опубликовано: 05.01.2024 14:51 , Обновлено: 13.11.2024

Зимой хочется побольше гулять на свежем воздухе, а не сидеть дома. Но именно с наступлением холодов у многих людей наступает упадок сил и наблюдается снижение концентрации внимания. Все эти беды принято списывать на зиму, но так ли это на самом деле? Кто больше других страдает в зимнее время и как наш организм реагирует на погоду зимой?

С какими трудностями сталкивается организм зимой?

Кто-то ждёт зиму с радостью, предвкушая снег и праздники, а для кого-то холодное время года — это период сложных испытаний, болезней и хандры. С какими проблемами мы сталкиваемся зимой?

Болезни дыхательных путей

Смена сезонов, особенно тёплого на холодный, вызывает рост заболеваний дыхательных путей таких как ОРВИ, бронхит и грипп. Это связано с тем, что в холодное время года люди чаще находятся в закрытых помещениях, где может быть недостаток свежего воздуха.

Кроме того, сухой воздух в помещении зимой может вызывать раздражение и сухость слизистой оболочки дыхательных путей. Это приводит к сухому кашлю даже у здоровых людей, а также повышает риск вирусных инфекций.

Сезонное аффективное расстройство

Вместе с зимними холодами приходят не только ОРВИ и грипп. Есть более серьёзное заболевание, от которого люди страдают, как правило, осенью и зимой — сезонное аффективное расстройство (САР). Это одна из форм депрессии, которая начинается осенью и длится до весны. Люди с САР испытывают хандру, тревогу и усталость.

Нужно сказать, что многочисленные исследования не доказали связь между временем года и депрессией. Также непонятны врачам до сих пор и причины сезонной депрессии. Исследователи склоняются к тому, что сезонное аффективное расстройство может быть связано со сбоем работы биологических часов, к которому приводит нехватка солнечного света в холодное время года.

Кроме того, исследование, проведённое австралийскими учёными, показало, что зимой падает объём гормона серотонина. Он играет ключевое значение для регулирования эмоций. Если уровень серотонина падает, это может привести к появлению тревожности и депрессии.

Недостаток витамина D

Зимой солнечного света гораздо меньше, чем летом, что может привести к дефициту витамина D, который организм получает от солнечного света. Витамин D необходим для здоровья костей, иммунной системы и настроения.

Чтобы узнать, есть ли риск столкнуться с дефицитом витамина D, стоит пройти небольшой тест, например, на информационном портале d‑ficitu.net.

Снижение активности

В холодное время года многие люди становятся менее активными из-за морозов и снега. Это может привести к снижению физической формы и ухудшению общего здоровья.

Обезвоживание

Кажется, что эта проблема актуальна для лета, но кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух напомнила, что зимой особенно важно поддерживать водный баланс. Из-за большого количества одежды в холодное время года люди потеют, нередко даже не замечая этого. Кроме того, обогреватели и батареи сильно высушивают воздух, способствуя быстрому испарению влаги через кожу. Все эти факторы приводят к тому, что зимой люди не меньше страдают от обезвоживания, что и летом.

Проблемы с кожей

В холодное время года многие сталкиваются с такими проблемами, как сухость кожи. Как выяснили японские исследователи, сухость кожи зимой вызвана снижением жировых молекул (керамидов) в роговом слое эпидермиса. Керамиды помогают удерживать влагу в коже, и их снижение приводит к сухости кожного покрова.

Кроме того, зимние холода вызывают спазм мелких кровеносных сосудов, питающих поверхностный слой кожи. При снижении уровня кровоснабжения кожа хуже заживает и восстанавливается.

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Как справиться с хандрой и другими негативными последствиями зимней погоды?

В наших силах помочь организму приспособиться к холодному времени года и предотвратить появление сезонного аффективного расстройства.

Немаловажную роль в зимнее время играет и правильное питание. В холодное время года, по мнению врача-эндокринолога, нутрициолога Анастасии Тараско, нужно использовать продукты, которые помогут согреться. Эксперт отметила, что зимой лучше отказаться от салатов и отдать предпочтение супам. Это могут быть: мясные и овощные бульоны со специями, супы-пюре и фо-бо.

[info_b]Фо Бо (phở bò) — классика вьетнамской кухни, суп-лапша из говядины. Состоит из наваристого мясного бульона, рисовой лапши и зелени. Блюдо горячее и пряное, так как готовится с добавлением большого количества специй.[/info_b]

Согреться также помогут такие специи как имбирь, куркума, корица, гвоздика, кардамон и мускатный орех. Их можно добавлять и в блюда, и в чай.

Для поддержания тонуса и иммунитета, а также для согрева в холода необходимы и любые физические упражнения: плавание, быстрая ходьба, бег, катание на коньках и лыжах.

Для предотвращения обезвоживания и профилактики гастроэнтеролог Екатерина Кашух посоветовала употреблять вместо кофе и чая несладкие напитки, и призывает отказаться от алкоголя. Последний вызывает ложное ощущение тепла из-за сосудорасширяющего эффекта, при этом внутренняя температура тела на самом деле снижается.

Потребности в воде зависят от пола, возраста, веса, физических нагрузок и других факторов, но в среднем среднестатистическому взрослому нужно выпивать 2-3 литра воды, а ребёнку — полтора литра. Больше жидкости необходимо во время болезни или спортивных тренировок.

Также эксперт предупредила о важности соблюдения водного баланса пожилыми людьми. Дело в том, что с возрастом у многих чувство жажды уменьшается. При этом нужно иметь в виду, что у части пожилых людей с возрастом нарушается функция почек. В этом случае нужно следить за количеством потребляемой жидкости.

Тем, кто подвержен зимней хандре, нужно стараться как можно чаще выходить на прогулку в солнечные дни или хотя бы минимизировать бодрствование в тёмное время суток. Иными словами, нужно ложиться спать и вставать пораньше, чтобы как можно дольше находится при дневном свете.

Также можно купить специальную лампу, которая имитирует ультрафиолетовое излучение, и применять световую терапию.

Повысить уровень витамина D в организме можно, чаще выбираясь на прогулки в солнечные дни. Также пополнить его запасы помогают такие продукты, как рыба, яичный желток, сливочное масло и говяжья печень.

Советы по сохранению позитивного настроя и преодолению зимней хандры

Чтобы холодное время года приносило радость, а не страдания, не нужно титанических усилий:

Получайте достаточно солнечного света. Зимой дневное светлое время короче, поэтому старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе, особенно в солнечные дни.

Занимайтесь физической активностью. Физические упражнения помогают выработать эндорфины — гормоны счастья, которые улучшают настроение.

Общайтесь с друзьями и близкими. Социальная поддержка очень важна в зимнее время, поэтому не забывайте встречаться с друзьями и близкими, общаться по телефону или через интернет.

Уделите время своим хобби. Занятие любимым делом может помочь отвлечься от зимней хандры и почувствовать удовлетворение от творчества.

Питайтесь правильно и пейте достаточно воды. Здоровое питание и достаточное количество воды помогут улучшить настроение и общее самочувствие.

Смотрите позитивные фильмы и слушайте музыку. Расслабляющая музыка и комедийные фильмы могут помочь улучшить настроение и снять стресс.

Надеемся, эти советы помогут вам сохранить позитивный настрой и преодолеть зимнюю хандру!

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