«Циркулируют все три вируса» – Иммунолог предупредил белорусов о «смешанных формах» разных штаммов

Опубликовано: 07.01.2024 14:09 , Обновлено: 07.01.2024

Заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов сказал о нынешней ситуации с распространением коронавируса, гриппа и других вирусов в Беларуси.

В интервью изданию «Беларусь сегодня» он сообщил, что сейчас в стране регистрируется сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. По его словам, среди пациентов преобладают дети до 18 лет – на их долю приходится более 58 % всех заболевших. А вот пневмония чаще поражает взрослых, на которых приходится свыше 75% всех заболевших.

«При лабораторном обследовании этих пациентов в 53% случаев были выявлены вирусы, в том числе и тот, который вызывает заболеваемость COVID-19, – сказал Игнатов.

Минздрав назвал месяц, в котором начнется эпидемия гриппа в Беларуси. Что с COVID-19?

Говоря о заболеваемости гриппом, Игнатов отметил несколько моментов. По информации иммунолога, к началу 2024 года врачи в Беларуси фиксируют единичные случаи заболевания гриппом, и подчеркнул, что «все они – у непривитых». Однако отметил, что циркулируют все три вируса, включенные в вакцины, «что подтвердили лабораторные исследования»: это A(H1N1), A(H3N2) и В.

Игнатов также добавил, что регистрируются смешанные формы разных штаммов гриппа и других респираторных патогенов, таких как аденовирус, риновирус, риносинцитиальный вирус.

Ранее Телеграф писал, что Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выступил за возобновление масочного режима из-за увеличившегося числа случаев вируса COVID19, гриппа и других вирусных заболеваний, которое наблюдается во многих странах в течение последних нескольких недель. По мнению главы ВОЗ, после новогодних праздников тенденция к росту числа респираторных заболеваний продолжится, поэтому он призвал людей “снова соблюдать меры профилактики против COVID19”.

Глава ВОЗ призвал возобновить масочный режим и «дистанцироваться» из-за роста заболеваемости коронавирусом