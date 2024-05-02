Откажитесь от 4 этих привычек по утрам, чтобы стать счастливее. Чем их заменить?

Опубликовано: 02.05.2024 12:37 , Обновлено: 02.05.2024

Чаще всего люди не отдают себе отчёта о том, как начинается их утро. А меж тем эксперты уверены, что есть привычки, которые напрямую влияют на настроение человека и то, как пройдет его день в целом. Американский психолог доктор Мишель Лено рассказал изданию New York Post, от каких утренних привычек лучше отказаться, а какие завести, чтобы стать счастливее.

Секрет стабильно счастливого утра прост и требует немного практики и дисциплины, уверен лицензированный психолог и основатель психологической службы DML в Мичигане доктор Мишель Лено. Он рассказал о четырёх привычках, от которых следует отказаться по утрам, и предложил заменить их пятью полезными действиями. От каких утренних привычек лучше избавиться и почему?

Просмотр новостей, электронной почты и соцсетей

Вам может показаться, что изучение новостной повестки и просмотр соцсетей - это хорошее начало дня, но специалисты уверены, что это может стать одной из причин ухудшения настроения и ненужного стресса.

Однако если негативное влияние просмотра новостной ленты и соцсетей перед сном уже научно доказано, достаточных исследований этого же действия на человека по утрам пока ещё нет.

Проследите за тем, как влияет на вас эта привычка. Проснувшись и прочитав несколько новостей или ненадолго заглянув в социальные сети, чтобы узнать, чем занимаются ваши друзья, вы чувствуете себя счастливее или несчастнее? Проанализировав этот момент, вы наверняка сделаете правильные выводы.

Пробуждение по громкий будильник

Хотя для того, чтобы проснуться, и нужен шум. Следует поэкспериментировать с различными звуками или будильниками, которые позволят более постепенно переходить от сна к бодрствованию.

“Этот громкий звук, который будит вас, может вызвать сильное беспокойство”, - объяснил Мишель Лено, подчеркнув, что тревожный сигнал - не лучший вариант даже для тех, кто спит глубоким сном.

Эксперт посоветовала поискать мелодии, которые оказывают более успокаивающее воздействие, т. к. в мире и так полно вещей, которые вызывают беспокойство.

Попытки решать проблемы с самого утра

После пробуждения человек чаще всего чувствует себя немного разбитым. Это нормальное чувство, которое называется инерцией сна. Обычно оно длится от 15 до 60 минут. Хотя ученые точно не знают, почему это происходит, они предполагают, что это может быть защитной реакцией организма, которая направлена на то, чтобы человек мог без труда засыпать после неожиданных или нежелательных пробуждений. в течение ночи.

Эксперты сходятся во мнении, что первый час после пробуждения - не лучшее время для мозговой нагрузки. Попытки решать какие-то проблемы, сразу поднявшись с кровати, скорее зададут плохой тон всему дню, нежели в действительности помогут решить какие-то проблемы.

Рефлексия о неудачах минувшего дня

Проснуться с мыслями о неудачах и разочарованиях, постигших вас накануне, очень просто. Часто люди угнетают себя этими мыслями настолько, то настроение может не возвращаться несколько дней. Эксперты рекомендуют стараться отвлечься от тяжёлых мыслей о каком-то неудачном опыте по утрам, Хотя это может стать и непростой задачей.

«Это не значит, что вы вообще не будете думать об этом в течение дня, но постарайтесь не просыпаться с мыслями об этом”, - сказал доктор Лено и посоветовал не прекращать попытки “переключиться”, даже если в начале не получается.

Какими полезными привычками наполнить своё утро?

Теперь, когда вы знаете, от каких привычек следует отказаться, вот несколько научно обоснованных способов начать свой день на более яркой ноте.

Медитация

Совсем необязательно потратить на неё много времени. Просто займите расслабляющую позу и подышите. Вы можете заняться этим самостоятельно или включить видео с медитативными практиками не YouTube. Посвящайте этому ритуалу несколько минут утром. Доказано, что такие практики упорядочивают разум и помогают чувствовать себя более бодрым и ясным.

Займитесь планированием, составьте список “желаний”

Вместо того чтобы начинать свой день с размышлений о том, что пошло не так вчера или что может пойти не так сегодня, подумайте о том, чего вы хотите достичь. Это звучит очевидно, но негативные «а что, если» легко закрадываются.

«Даже если вы считаете, что ваш день или ваши дни будут наполнены хаосом, начните визуализировать что-то позитивное», — предложил Лено.

Повесьте в спальне что-нибудь, что заставит вас улыбнуться

Если у вас еще нет произведения искусства или фотографии, которая «вызывает радость» в вашей спальне, приобретите ее сейчас. Визуальное напоминание о веселом отпуске, любимом человеке или даже просто произведении искусства, которое вам действительно нравится, может поднять вам настроение в начале дня.

Немного подвигайтесь

Это не обязательно должна быть полноценная тренировка. Вы можете осторожно потянуться в течение нескольких минут или немного попрактиковаться в йоге. Если у вас есть время и силы, обязательно выполните комплекс упражнений. Это зарядит вас энергией и позитивом с самого утра.

Несомненно, самая трудная часть любой привычки - это ее формирование. Эксперты отмечают, что хотя интегрировать эти практики может быть сложно, и это может показаться вынужденным, главное, чтобы вы продолжали пытаться и соблюдали дисциплину.

“Я верю, что вы находите время для того, что важно для вас. Со временем ваши практики станут естественными, и вам захочется их выполнять”, - подчеркнул доктор Лено.

Ранее Telegraf,news писал том, какие угрозы таит в себе такая привычка, рассказали учёные Института гастроэнтерологии Южной Калифорнии.

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