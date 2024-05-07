Это слово может спасти ваши отношения. Не забывайте говорить его близким чаще

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Опубликовано: 07.05.2024 12:47 , Обновлено: 27.05.2024

Конечно, слова не могут быть единственным фактором, обеспечивающим хорошие отношения. И уж точно всё не сможет наладиться по, как по мановению волшебной палочки. Состояния отношений и их успех зависят от готовности обеих сторон попытаться их исправить. Однако недооценивать силу сказанных свое половинке слов также нельзя. Психологи назвали слово, которое может помочь реанимировать ваши отношения.

Существует множество руководств по отношениям и их успешному построению в целом. Полки в книжных магазинах стонут под тяжестью советов экспертов самого разного толка, а броские названия книг обещают быстрые результаты и побуждают людей покупать их. Конечно, стоит потянуться за профессиональной литературой, но также стоит внимательно проверить, кто ее создатель.

Хорошо бы, если тезисы психологов были бы подкреплены исследованиями и советами опытных практиков. Именно с таким подходом, читая этот материал, ознакомитесь сейчас и вы. Все приведённые ниже тезисы и советы подкреплены исследованиями на большом количестве людей. Доктор Джон Готтман и его супруга, доктор Джули Шварц-Готтман из престижного Института Готтмана, очень продолжительное время работали с парами

Как спасти отношения всего одним предложением?

Эксперты во всем мире сходятся во мнении, что общение является ключом к крепким и здоровым отношениям. Здоровые модели общения между парами могут укрепить чувства и помочь избежать любых проблем, возникающих из-за невозможности свободно выражать свои мысли партнеру.

Психологи доктор Джон Готтман и доктор Джулия Шварц Готтман изучили около 40 000 пар и обнаружили, что есть всего одно простое слово, которое может помочь решить любые назойливые проблемы в отношениях и внести значительный вклад в их урегулирование и успех.

Это слово: «Спасибо».

Почему слово «спасибо» имеет такую ​​силу?

Удивительно, но этого простого выражения благодарности часто не хватает в отношениях, особенно долгосрочных. Большинство из нас воспринимают мелочи, которые делает для нас партнер или то, что мы делаем для него, как очевидные и не заслуживающие особого внимания.

Мы перестаем ожидать благодарности от другого человека и игнорируем его. Но, как показало исследование, слова «спасибо» действительно могут улучшить отношения.

По мнению экспертов, слова благодарности помогают построить близость и эмоциональную безопасность. В любых долгосрочных отношениях очень легко привыкнуть замечать все, что не так с вашим партнером, а не то, что он делает правильно. Простое «спасибо», даже за что-то очень незначительное, может помочь сломать стереотип. Это слово показывает партнёру, что вы видите и цените всё то, что он для вас делает, что вы благодарны и это для вас важно.

Особенно это важно для людей, которые не любят громких жестов и публичных признаний в любви. Простое слово может заставить вашего партнера почувствовать, что его ценят, и напомнит о том, что вы дорожите вашими отношениями.

Как начать ценить?

Вероятно, вы весь день, почти не задумываясь, говорите «спасибо» своим коллегам, даме в магазине, человеку, раздающему листовки, или незнакомцу, который придержал для вас дверь, пока вы несли сумки с покупками. Это естественный рефлекс. Так почему же вы забываете об этом маленьком жесте в отношениях с самым близким вам человеком?

«Во многих парах, с которыми мы работали, мы обнаружили, что когда один человек начинал цикл признательности, другому было легче присоединиться и стать сильнее», — говорит доктор Готтман.

Эксперты дали советы, как можно улучшить свои отношения с партнёром.

Вот ваша задача на сегодня:

Будьте антропологом. Всякий раз, когда вы можете, внимательно следите за своим партнером. Следуй за ним. Запишите или запомните, что он делает, особенно позитивные вещи! Не записывайте негативы, например рваные носки и грязные кастрюли в раковине, которые он попросил поставить в посудомоечную машину. Заметьте, он вынес мусор, починил дверную ручку, оплатил счета, сходил с ребенком на детскую площадку и напоил вас чаем с медом. Не стоит прятать свои наблюдения. Если партнёр поинтересуется, что это вы такое делаете, просто скажите, что вы делаете это, чтобы лучше понять, как проходит его день. Знание о том, что за ним наблюдают, не повлияет на его действия, уверяют Готтманы. Скажите спасибо . Поблагодарите за что-то рутинное, что он делает хорошо, даже если это действительно мелочь, даже (вернее, особенно), если он делает это каждый день на протяжении 20 лет. Но не говорите просто: «Привет, спасибо». Скажите почему именно эта маленькая вещь так важна для вас: «Спасибо, что готовишь мне кофе каждое утро. Мне нравится просыпаться под этот запах и звуки из нашей кухни. Это помогает мне правильно начать свой день».

Не стоит ожидать что все непременно пройдет гладко. На этом пути могут быть проблемы. Однако у Готтманов есть несколько хороших советов для нетерпеливых.

Если у вас проблемы с терпением. Составьте краткий список всего, что каждый из вас делает, а затем выберите несколько вещей, которыми вы можете поменяться. Если вы всегда отвозите детей в школу, попросите своего партнера сделать это сегодня. Если он всегда готовит ужин, сделайте это сегодня. Это простое упражнение покажет вам, каково быть на месте друг друга.

Если вам сложно избавиться от негатива и обид из прошлого. Постарайтесь отделить негативные чувства по поводу того, что произошло в прошлом. Сосредоточьтесь на здесь и сейчас, на этом конкретном моменте, на этом конкретном человеке. Что вы можете наблюдать? Спросите себя: «Были ли у меня эти негативные чувства еще до того, как начались эти отношения? С чем они были связаны? Что их спровоцировало?» Выявление и наименование этих типов негативных мыслей и чувств может помочь вам избавиться от них.

Если вы чувствуете, что видите положительные стороны, а ваш партнер — нет. Помните, что вы пытаетесь изменить свои собственные умственные привычки. Вы не измените своего партнера. В конечном счете, то, как он думает и что чувствует, не находится под вашим контролем. Но изменить свой взгляд на мир – это мощно. Вы разрываете порочный круг негатива и не даете ему топлива для продолжения. И только это может иметь существенное значение.

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