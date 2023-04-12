Что можно сделать из прокисшего творога? Нашли 5 рецептов
Творог — очень полезный продукт. Он содержит пробиотики, которые нужны здоровья кишечника. Кроме того, употребление творога охлаждает тело и способствует пищеварению. Хотя это и вкусный продукт, если оставить его при комнатной температуре на долгие часы, он может испортиться, из-за чего его невозможно есть в чистом виде. Однако есть несколько способов, как можно использовать прокисший творог.
Блины из прокисшего творога
Вы можете сделать их испортившегося творога блинчики. Этот сытный и вкусный завтрак можно приготовить, используя различные виды муки.
Вместо воды для приготовления теста используйте кислый творог, и вы заметите разницу во вкусе. Блины, приготовленные с использованием кислого творога, будут мягче, насыщеннее и вкуснее.
Сырники
Из несвежего творога также можно приготовить полезный продукт, богатый белком, кальцием и другими микроэлементами — сырники. Такой завтрак подарит всей семье сил, энергии и хорошего настроения.
Для классических сырников вам понадобятся:
- мука —3 ст.л.;
- творог — 1 кг;
- яйцо —1 шт.;
- сахар — 2-3 ст. ложки;
- масло для жарки.
Измельчите творог блендером или процедите через сито. Добавьте яйцо, сахар и муку. Замесите тесто и сформируйте сырники.
Обжарьте их на масле до золотистого цвета с обеих сторон. В порцию можно добавить сметану, джем, варенье или мед.
Творожная запеканка
Вы также можете приготовить творожную запеканку.
Ингредиенты:
- прокисший творог — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2-3 ст. ложки;
- сливочное масло — 30 г;
- мука — 2 ст.л.
Протрите творог с яйцом. Творожную массу взбейте с сахаром, сливочным маслом и мукой. Тщательно перемешайте и оставьте на 10-15 минут. За это время творог немного разойдется, станет мягче и пышнее.
Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Влейте в нее творожную смесь и разровняйте. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
Время выпечки зависит от духовки. Он может варьироваться в большую или меньшую сторону. После остывания разрежьте запеканку на порции и подавайте к чаю. Ее можно смазать вареньем или сметаной.
Пончики
Пончики с творогом получаются сытными и ароматными. И просроченный продукт не испортит вкус. По желанию в творожное лакомство можно добавить сахар, а можно обойтись и без него.
Вам понадобятся:
- 400 г творога любой жирности;
- 1 куриное яйцо категории с0;
- 200 г муки высшего сорта;
- 0,5 чайной ложки соды;
- сахар и соль по вкусу;
- растительное масло для жарки.
В емкости раздавите вилкой творог и добавьте яйцо. Перемешайте. Затем добавьте соду, сахар, соль и тщательно вымесите тесто, подсыпая муку. У вас должна получиться хорошо перемешанная масса. Однородности можно добиться блендером или вымесить вручную.
Смочите руки и сформируйте шарики или кольца. Обжарьте пончики в большом количестве кипящего масла по 2-3 минуты с каждой стороны.
Маска для лица из кислого творога
Это несъедобное использование прокисшего творога, но оно весьма полезно для кожи. Увлажняющий эффект продукта может помочь сделать сухую кожу гладкой и эластичной.
Вам просто нужно смешать 2 ложки кислого творога с вашей обычной маской. А затем оставить на лице на 10-15 минут и смыть водой.
Кожа станет мягче после использования маски для лица на основе творога.