Что можно сделать из прокисшего творога? Нашли 5 рецептов

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Опубликовано: 12.04.2023 07:50 , Обновлено: 11.04.2023

Творог — очень полезный продукт. Он содержит пробиотики, которые нужны здоровья кишечника. Кроме того, употребление творога охлаждает тело и способствует пищеварению. Хотя это и вкусный продукт, если оставить его при комнатной температуре на долгие часы, он может испортиться, из-за чего его невозможно есть в чистом виде. Однако есть несколько способов, как можно использовать прокисший творог.

Блины из прокисшего творога

Вы можете сделать их испортившегося творога блинчики. Этот сытный и вкусный завтрак можно приготовить, используя различные виды муки.

Вместо воды для приготовления теста используйте кислый творог, и вы заметите разницу во вкусе. Блины, приготовленные с использованием кислого творога, будут мягче, насыщеннее и вкуснее.

Сырники

Из несвежего творога также можно приготовить полезный продукт, богатый белком, кальцием и другими микроэлементами — сырники. Такой завтрак подарит всей семье сил, энергии и хорошего настроения.

Для классических сырников вам понадобятся:

мука —3 ст.л.;

творог — 1 кг;

яйцо —1 шт.;

сахар — 2-3 ст. ложки;

масло для жарки.

Измельчите творог блендером или процедите через сито. Добавьте яйцо, сахар и муку. Замесите тесто и сформируйте сырники.

Обжарьте их на масле до золотистого цвета с обеих сторон. В порцию можно добавить сметану, джем, варенье или мед.

Творожная запеканка

Вы также можете приготовить творожную запеканку.

Ингредиенты:

прокисший творог — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2-3 ст. ложки;

сливочное масло — 30 г;

мука — 2 ст.л.

Протрите творог с яйцом. Творожную массу взбейте с сахаром, сливочным маслом и мукой. Тщательно перемешайте и оставьте на 10-15 минут. За это время творог немного разойдется, станет мягче и пышнее.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Влейте в нее творожную смесь и разровняйте. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Время выпечки зависит от духовки. Он может варьироваться в большую или меньшую сторону. После остывания разрежьте запеканку на порции и подавайте к чаю. Ее можно смазать вареньем или сметаной.

Пончики

Пончики с творогом получаются сытными и ароматными. И просроченный продукт не испортит вкус. По желанию в творожное лакомство можно добавить сахар, а можно обойтись и без него.

Вам понадобятся:

400 г творога любой жирности;

1 куриное яйцо категории с0;

200 г муки высшего сорта;

0,5 чайной ложки соды;

сахар и соль по вкусу;

растительное масло для жарки.

В емкости раздавите вилкой творог и добавьте яйцо. Перемешайте. Затем добавьте соду, сахар, соль и тщательно вымесите тесто, подсыпая муку. У вас должна получиться хорошо перемешанная масса. Однородности можно добиться блендером или вымесить вручную.

Смочите руки и сформируйте шарики или кольца. Обжарьте пончики в большом количестве кипящего масла по 2-3 минуты с каждой стороны.

Маска для лица из кислого творога

Это несъедобное использование прокисшего творога, но оно весьма полезно для кожи. Увлажняющий эффект продукта может помочь сделать сухую кожу гладкой и эластичной.

Вам просто нужно смешать 2 ложки кислого творога с вашей обычной маской. А затем оставить на лице на 10-15 минут и смыть водой.

Кожа станет мягче после использования маски для лица на основе творога.