Эпидемиологи призвали белорусов не консервировать овощи и грибы из-за смертельно опасной болезни

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Опубликовано: 20.08.2025 14:03 , Обновлено: 20.08.2025

Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии рекомендовали белорусам отдавать предпочтение солению грибов и овощей вместо домашнего консервирования. Такую меру предосторожности медики связали с риском заражения ботулизмом — тяжёлой и потенциально смертельной болезнью.

Ботулизм — это интоксикация, которую вызывает ботулотоксин , образующийся в герметично закрытых продуктах. Возбудитель, бактерия Clostridium botulinum, процветает в бескислородной среде, типичной для домашних заготовок, особенно если ингредиенты — грибы, овощи или мясо — были недостаточно хорошо вымыты или простерилизованы.

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Симптомы болезни могут появиться в срок от 12 до 36 часов после употребления заражённого продукта, в редких случаях инкубационный период растягивается до 8 дней.

Начальные признаки — сильная утомляемость, слабость и головокружение. Позже появляются затуманенное зрение, сухость во рту, затруднённое глотание и речь. При прогрессировании болезни наступает слабость в мышцах шеи, рук, а затем поражаются дыхательные мышцы. Болезнь может приводить к летальному исходу в 5-10% случаев.

[inf]Ботулотоксин считается одним из самых сильных ядов, известных науке. По своей летальности он в тысячи раз превосходит цианистый калий.

Сами по себе споры бактерии, попавшие в банку с плохо промытых продуктов, не так опасны, как тот токсин, который они вырабатывают в процессе жизнедеятельности в анаэробных (бескислородных) условиях. Именно поэтому домашняя консервация, особенно грибов, которые сложно идеально отмыть от частичек почвы со спорами, несёт повышенные риски.[/inf]

Чтобы избежать опасности, эпидемиологи напомнили о ключевых правилах.

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В первую очередь — никогда не употреблять в пищу консервы со вздутой крышкой . Продукты перед консервацией следует тщательно мыть и не использовать те, на которых есть следы порчи.

Важнейшая рекомендация медиков — грибы и овощи не консервировать, а солить . В общем случае консервы промышленного производства считаются более безопасными, так как в заводских условиях достигаются температура и давление, которые уничтожают споры бактерий, чего невозможно добиться дома.

Категорически запрещено покупать домашние заготовки в местах несанкционированной торговли.

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