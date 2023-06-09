«Тошнота, головная боль, слабость» — В Минздраве предупредили белорусов о потенциально смертельной болезни. Как избежать?

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Опубликовано: 09.06.2023 14:05 , Обновлено: 07.09.2023

В телеграм-канале Министерство здравоохранения Беларуси (со ссылкой на санитарно-эпидемиологическую службу Гомельской области) опубликовали информацию о заболевании, которое может привести к смерти — ботулизме. С чем оно связано и как этого можно избежать?

По информации санэпидемслужбы, в мае 2023 года в Гомеле зарегистрировали случай ботулизма. Им заболел 44-летний мужчина, в крови которого нашли ботулинический токсин. Все из-за поедания речной непотрошеной вяленой рыбы домашнего приготовления.

[info_b]В 2022 году в Гомельской области заболело 13 человек, один из которых умер, сообщили в санэпидемслужбе.[/info_b]

Симптомы ботулизма

Как объяснили специалисты, ботулизм — тяжелое заболевание в результате употребления в пищу продуктов, содержащих ботулинический токсин, характеризующееся поражением нервной системы.

Чаще всего заболевание возникает при употреблении рыбы вяленой непотрошеной соленой домашнего приготовления, реже – домашних консервов.

Оно начинается с:

болей в животе;

тошноты;

рвоты;

головной боли;

слабости;

может быть запор.

Далее появляются:

ухудшение зрения («сетка», «туман», двоение в глазах, опущение век);

сухость во рту;

поперхивание;

нарушение речи и глотания.

Кроме того, возможна остановка дыхания, что может привести к смерти.

В санэпидемслужбе призвали немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов.

Как не заболеть ботулизмом?

Как сказано на сайте ведомства, чтобы не заболеть ботулизмом:

рыбу после улова нужно быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода;

посол рыбы осуществлять в охлажденном состоянии (при температуре 50С);

не покупать на рынках (с рук) изготовленные в домашних условиях вяленую, соленую и копченую рыбу, вяленое мясо, консервированные грибы или овощи в банках с закатанными крышками;

овощи, фрукты, ягоды и грибы должны быть хорошо отмыты от частиц земли;

недопустимо консервировать давно снятые, подпорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы;

стерилизовать банки, крышки и соблюдать режим тепловой обработки продуктов в домашних условиях;

хранить домашние консервы при низких температурах, обязательно отбраковывать и уничтожать банки со вздутыми крышками;

засолку, в отличии от маринования, грибов не следует производить в герметически закрытых банках;

нельзя также плотно утрамбовывать в емкости засоленные грибы и добавлять сверху в эту емкость растительное масло, так как все это создает безкислородную среду и способствует накоплению ботулинического токсина.

Также подробнее про ботулизм можно прочитать на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что ВОЗ призвала Минздрав вакцинировать всех белорусов от ещё одной болезни:

ВОЗ призвала Минздрав вакцинировать всех белорусов от ещё одной болезни