Если вы допускаете эту ошибку, закатки придется выбросить. И дело не в пастеризации

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Опубликовано: 02.08.2025 17:31 , Обновлено: 02.08.2025

Домашние закатки — настоящее сокровище для белорусов. Однако даже с самыми многообещающими запасами что-то может пойти не так. Одного неверного выбора достаточно, чтобы весь кропотливый труд пошел насмарку, и банки окажутся в мусорке, а не в подвале.

Конечно же, при закатывании огурцов, помидоров, салатов и варенья важна пастеризация банок. Это процесс нагревания тары при температуре от 75 до 100 градусов Цельсия. Такая процедура не только уничтожает микроорганизмы, но и продлевает срок годности консервов.

[inf]Время пастеризации зависит, главным образом, от размера банки, типа продукта и размера кусочков. Большие закрутки и овощи требуют больше внимания, чем ягоды или соки.[/inf]

Однако не менее важным является выбор крышек. Они имеют решающее значение для обеспечения надёжной герметизации.

Как белорусам выбрать хорошие крышки для закаток?

В Беларуси на рынках и в магазинах продают множество самых разных крышек для банок. Например, жестяные, винтовые (твист-офф), пластиковые и вакуумные.

Если вы закатываете овощи, варенье и соки с помощью жестяных, то выбирайте лакированные (белые или золотистые внутри) — они хорошо защищены от окисления. Оптимальная их толщина составляет — 0.20–0.22 мм (можно проверить по весу упаковки: 800–850 г = 0.20 мм).

Также важен срок их хранения: без лака не рекомендуют использовать их для заготовок, если им больше 2–3 лет.

Кстати, на Yotutube большую популярность набрало видео (5 млн просмотров!), где женщина объяснила, когда лучше использовать желтые жестяные крышки, а когда белые. В комментариях пользователи отметили, что было “полезно и информативно”.

Одними из лучших считают крышки типа твист-офф (винтовые). Они меньше пропускают воздух и крепко держат. Однако лучше не использовать их два раза (впрочем, как и все остальные). Кроме того, проверяйте уплотнитель перед использованием: повреждения приводят к потере герметичности.

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А вот пластиковые крышки для долгосрочных закаток не подходят — только для холодного консервирования или кратковременного хранения (например, варенья в холодильнике).

[inf]Популярная ошибка - использование поврежденных или б/у крышек. Это может повысить риск ботулизма из-за нарушения герметичности закаток.

Еще одна ошибка - применение нелакированных жестяных крышек для маринадов. Дело в том, что металл окисляется и портит вкус продуктов. [/inf]

Что делать, если крышки ржавеют?

Ранее Telegraf.news писал, что со временем на крышках банок появляется ржавчина, портя их внешний вид и даже структуру. Почему так происходит и как защитить свои закрутки от коррозии? Примените простой трюк, для которого понадобится вещь, которая есть в каждом доме.

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