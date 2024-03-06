"Эффекта пока не дало" - Головченко потребовал снова отрегулировать цены на стоматологию. Как?

Опубликовано: 06.03.2024 08:23 , Обновлено: 06.03.2024

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел 5 марта встречу с недавно назначенным министром здравоохранения Александром Ходжаевым. В ее ходе он заявил, что введение Минздравом регулирования цен на стоматологические услуги не привело к их снижению.

“…поступающая с мест информация говорит о том, что нужного эффекта это пока не дало. Возможно, были допущены какие-то просчеты в подготовке данного решения. Если что-то необходимо исправить, то это надо делать”, - заявил глава правительства.

Роман Головченко потребовал от главы Минздрава, чтобы новое регулирование цен было сбалансировано по цене и качеству. ”… Конечно, при этом нужно не свалиться в уравниловку. Сегодня об этом подробно поговорим. Важно, чтобы не страдало качество оказания такой помощи”, - заявил он.

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В свою очередь, Александр Ходжаев заявил Роману Головченко, что считает, что система здравоохранения справляется со своими задачами.

«Это и качество оказания медицинской помощи, и ценовое регулирование, и другие вопросы, которые на сегодняшний день находятся на контроле как у Главы государства, так и у Правительства», – утверждал министр здравоохранения.

Ранее Телеграф писал, что в TikTok более 150 тысяч просмотров набрало видео, где женщина рассказала, как начала эпопею под названием «лечение зубов». По словам автора ролика, это «безумно дорого». Люди, посмотревшие видео, активно подхватили тему и оставили более восьмисот комментариев.

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Напомним, что 13 декабря в Беларуси вступило в силу постановление Министерства здравоохранения №170 “Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги”, которое предполагает снижение цен как в государственных, так и в частных стоматологических клиниках. С этого дня ведомство запустило работу “горячей” телефонной линии, куда белорусы могут обратиться с вопросами, касающимися стоимости стоматологических услуг.

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