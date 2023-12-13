В Беларуси вступило в силу снижение цен на стомуслуги. Минздрав открыл горячую линию

Опубликовано: 13.12.2023 08:40 , Обновлено: 18.12.2023

В среду, 13 декабря, в Беларуси вступило в силу Постановление Министерства здравоохранения №170 "Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги", которое предполагает снижение цен как в государственных, так и в частных стоматологических клиниках. С этого дня ведомство запустило работу "горячей" телефонной линии, куда белорусы могут обратиться с вопросами, касающимися стоимости стоматологических услуг.

Как сообщили в Минздраве, работать “горячая” линия будет на базе Университетской стоматологической клиники. Обращаться туда можно в рабочее время - с 09:00 до 17:30 по городскому телефону:

[info_b] 8 (017) 379-25-41 [/info_b]

Напомним, “кардинальное решение по снижению необоснованно высоких тарифов на стомуслуги” Минздрав принял в ноябре этого года по результатам совместных проверок министерства с Комитетом госконтроля и другими госструктурами.

Результатом таких проверок стало введение госрегулирование цен на следующие услуги стоматологов:

зуботехнические и ортопедические – на уровне, ранее установленном в постановлении Минздрава №15 от 03.02.2015 (в редакции от 11.05.2023);

терапевтические, хирургические и, ортодонтические - на уровне среднеарифметического значения;

зуботехнические и ортопедические терапевтические, хирургические и ортодонтические услуги - установлены расчетные тарифы, исходя из средней зарплаты медработников, накладных и прочих расходов.

Ранее Телеграф также сообщил, что Министерство здравоохранения установило новые нормы времени и расхода материалов на платные стоматологические услуги. Теперь на некоторые стандартные медицинские манипуляции белорусским стоматологам отводится в два и даже три раза меньше времени.

Минздрав решил ускорить белорусских стоматологов в три раза. Зачем?