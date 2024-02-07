«Где взять деньги?!» – Белоруска призвала подписчиков лечить зубы. Те рассказали, сколько уже потратили

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Опубликовано: 07.02.2024 12:52 , Обновлено: 07.02.2024

В TikTok более 150 тысяч просмотров набрало видео, где женщина рассказала, как начала эпопею под названием «лечение зубов». По словам автора ролика, это «безумно дорого». Люди, посмотревшие видео, активно подхватили тему и оставили более восьмисот комментариев. А как цены на стоматологические услуги объяснили в Минздраве?

Автор видео грустно пошутила, что знает надежный способ, как похудеть – «это начать лечить зубы»: «Во-первых, не останется денег на еду, а во-вторых, ты просто не сможешь есть физически».

«Сейчас активно обсуждают многодетную маму, которая говорила о том, что она потратила материнский капитал – а это порядка 10 тысяч рублей – на зубы, на челюсть. И я не понимаю тех людей, которые ее осуждают. Она молодец, – рассудила женщина.

По ее словам, сама она на лечение одного зуба потратила 400 рублей.

“Сейчас начала лечить второй. Сегодня заплатила 80 рублей. И если удастся его спасти, то – еще 300. А если не удастся, то придется ставить или мост – это уже 700 рублей, или имплант – это 1600. А у меня зарплата в четыре раза меньше», — подчеркнула автор видео.

И подытожила: «Девочки, лечите зубы! Это безумно дорого. Мой совет: не просите у мужей, у парней, у родственников ни айфоны, ни путевки на моря, ни золото. Просите деньги на зубы».

“Понаписывали всякого всего и насчитали 16 тыс.”

Пользователи TikTok оставили сотни комментариев. Кто-то отметил, что “за качество на годы придется платить”. Кто-то возмутился: “Где взять деньги?!”

Многие поделились личным опытом лечения зубов и рассказали, сколько приходится платить за манипуляции в стоматологиях, как в частных, так и в государственных, но за собственные деньги. Цены на лечение и зубные имплантаты в комментариях озвучивали самые разные: в зависимости от материалов и конкретной манипуляции люди, по их словам, тратили на один искусственный зуб от 300 до 2,5 тыс. рублей, а за удаление зубов мудрости платили не меньше 400 рублей.

Причем цены на услуги, как признались зрители, в последнее время выросли. Одна женщина заявила, что на консультации у зубопротезиста ей «понаписывали всякого всего и насчитали 16 тысяч рублей». «Все подорожало, – заметили в обсуждениях. – Раньше имплант «под ключ» был 1200, а сейчас 1600».

Вспомнили и про такое: «У меня знакомая материнский капитал потратила, 8 тысяч отдала».

Челюсть вместо машины

«А я пошел и поменял 28 зубов сразу, потратил почти год. Две челюсти металлокерамики – 10 тысяч у.е. Цирконий – 15 тысяч», – написал мужчина. И тут же получил вопрос: «Вы – миллиардер?». «Просто не купил новую машину. Обычно меняю каждые пять лет. Но следующую пятилетку проезжу на старой».

«Зубы вместо машины – это круто. Осталось на них поставить сигнализацию», – пошутила одна из участниц обсуждения.

Как спасти зубы?

Чтобы не тратиться часто на стоматологию, люди в комментариях посоветовали методы профилактики.

«Не надо доводить зубы до потери. После приема пищи – водичка с содой, и кариеса не будет», – порекомендовала одна женщина. Но ей возразили: «Какая сода? Природа, если не дала хорошую эмаль, ничего не поможет. Кроме того, сода разъедает эмаль».

«Лучше – специальный ополаскиватель для полости рта, а то от ваших водичек с содой можно вообще без зубов остаться», – написал другая женщина.

А этот совет отметили кучей лайков: «Я раз в полгода-год хожу к стоматологу для профилактики на осмотр. И лечу маленький кариес, если появляется – так сказать в зачатке. Так намного дешевле по итогу выходит».

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Почему цены у стоматологов выросли?

Напомним, после вступления в силу 13 декабря 2023 года постановления Минздрава Беларуси №170 «Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги» некоторые цены в госполиклиниках увеличились.

Например, в 4-й городской клинической стоматологии столицы журналистам рассказали, что после изменений некоторые цены выросли: удаление зуба было 25, стало 30 руб., установка импланта была от 700, стала от 800 рублей. Похожая ситуация сложилась и в других лечебных учреждениях. Подробнее об этом Телеграф писал ранее.

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Как в Минздраве объяснили формирование цен?

К слову, в январе 2024 года в Министерстве здравоохранения ответили порталу Onliner на вопрос «что сейчас с ценами в стоматологиях и нормально ли, что у кого-то они растут?».

По словам одного из специалистов, “цена на услуги состоит из прямых расходов и косвенных”. Он отметил, что Минздрав “не регулирует затраты на приобретение материалов”, поэтому в каждой стоматологии они свои.

“Минздрав регулирует только тарифную часть – то, что своими руками делает врач. Если, например, раньше врач отпиливал пациенту зуб за 20 рублей, а теперь Минздрав установил предельную цену в 40 рублей, то тот, у кого было 20 рублей, конечно, имеет законное право поднять стоимость до этой планки, а если кто-то пилил зуб за 60, он обязан снизиться”, — объяснил он.

В министерстве посоветовали спрашивать прейскуранты клиники и “по каждой позиции проверить, соответствует она вашему заказ-наряду или нет”.

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