Эксперты рассказали, почему цены белорусских стоматологов выросли после "кардинального снижения" Минздравом. Но не везде?

Опубликовано: 18.12.2023 09:57 , Обновлено: 18.12.2023

После вступления в силу 13 декабря постановления Минздрава Беларуси №170 "Об установлении предельных максимальных тарифов на стоматологические услуги" некоторые цены в госполиклиниках выросли. Заметил это портал tochka.by.

Там проверили прейскуранты на услуги стоматологии в некоторых минских клиниках. А ещё позвонили в справочные.

В 4-й городской клинической стоматологии журналистам рассказали, что после изменений некоторые цены выросли.

«Даже подорожало. Пломбы стали от 120 рублей. Думаю, так во всех поликлиниках. Почему подорожало, не ко мне вопрос, это к Минздраву», – заявили в регистратуре государственной поликлиники. В числе услуг, расценки, на которые выросли в этом лечебном заведении, оказались:

Удаление зуба (было 25, стало 30 руб),

Установка импланта было от 700, стало от 800 руб),

Покрытие зубов фторлаком (цена выросла на рубль).

Похожая ситуация сложилась и в других лечебных учреждениях столицы Беларуси, утверждает Tochka.by.

Портал рассказал со ссылкой на анонимного специалиста одной из частных стоматологий в Минске, что постановление Минздрава, на самом деле, позволило бы частным клиникам значительно поднять цены на некоторые услуги.

«На самом деле, если следовать инструкции и включить каждую манипуляцию врача в итоговый чек, то он вырастет в разы. К примеру, обычная установка пломбы по тем тарифам должна будет стоить Br270, а не Br150, как сейчас», – сообщил анонимный стоматолог, уточнив, что частные клиники не будут повышать так цены, а просто обоснуют уже по новым правилам старые тарифы.

В Минздраве пока не комментировали вышеуказанные случаи повышения цен официально. Однако ведомство открыло прямую телефонную линию, куда белорусы могут пожаловаться на рост цен на стоматологические услуги.

[info_b] Что [link href=“https://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/detail.php?ID=334181” rel=“noopener” target=“_blank”] обещали [/link] в Минздраве :

“Учитывая, что в государственных учреждениях здравоохранения традиционно тарифы сформированы на более низком уровне, анализ, проведенный экспертами, показывает, что произойдет и снижение действующих тарифов по негосударственным клиникам. Так, после вступления в силу постановления, услуга «удаление молочного зуба» в среднем станет дешевле на 33%, (было 127 бел. руб., стало 85,60 бел. руб.), «сложное удаление» на 42%, (было 479 бел. руб., стало 278 бел. руб.), «лечение среднего кариеса» на 47% (было 163 бел. руб., стало 86,40 бел. руб.)”. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Минздраве Беларуси приняли «кардинальное решение по снижению необоснованно высоких тарифов на стомуслуги». Об этом ведомство сообщило в ноябре этого года по результатам совместных проверок министерства с Комитетом госконтроля и другими госструктурами.

В Беларуси вступило в силу снижение цен на стомуслуги. Минздрав открыл горячую линию