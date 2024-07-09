Две ампутации в день. Европейцев предупредили о росте случаев рака полового члена. Как "застраховаться" белорусам?

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Опубликовано: 09.07.2024 17:29 , Обновлено: 09.07.2024

Рак полового члена становится одним из самых распространённых видов онкологических заболеваний у мужчин. Эксперты спрогнозировали рост заболеваемости на 77% к 2050 году. Какая сейчас обстановка этим видом рака в Беларуси и можно ли от него уберечься?

Всплеск заболеваемости раком полового члена эксперты зафиксировали во всех развивающихся странах. В особенности число случаев увеличивается во многих европейских странах.

Одним из основных факторов риска для европейцев, по мнению экспертов, является старение населения.

Также положение ухудшают плохая гигиена половых органов, курение и проблемы с крайней плотью. Как показали исследования, те, у кого сделано обрезание при рождении, реже подвергаются раку полового члена.

Более 90 процентов плоскоклеточные клетки кожи полового члена ответственны за рак полового члена. Другие злокачественные новообразования, такие как меланома, базальноклеточная карцинома или саркома, встречаются реже. Как отмечают врачи, инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ) стала причиной примерно половины случаев плоскоклеточного рака.

[info_b]Вирусы папилломы человека (ВПЧ) — это группа чрезвычайно распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек.[/info_b]

Наиболее распространенным типом ВПЧ высокого риска является ВПЧ 16. Он может вызывать злокачественные изменения в тканях полового члена или шейки матки, рта, горла, вульвы, влагалища и ануса. Вероятно, это самый канцерогенный вирус ВПЧ. Тем не менее стоит знать, что существуют вакцины против ВПЧ, и они уже значительно снизили количество случаев рака шейки матки.

[info_b]В Беларуси сейчас вакцинация от ВПЧ производится на платной основе. Осуществить её можно как в государственных, так и частных клиниках. Цена прививки от ВПЧ зависит от препарата и региона, однако колеблется в пределах 400 белорусских рублей. Накануне Минздрав пообещал учредить бесплатную вакцинацию к 2025 году.[/info_b]

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По опыту врачей, число случаев рака полового члена увеличивается, и поставить диагноз очень сложно. Чаще всего это связано с неловкостью, которую испытывают пациенты в вопросе своей проблемы. Многие мужчины предпочитают самолечение антибактериальными или стероидными кремами, откладывая визит к врачу. Часто такое поведение заканчивается обнаружением запущенных случаев, тяжело поддающихся лечению.

Лечение рака полового члена

Лечение рака полового члена включает удаление раковой ткани с помощью лазера или микрохирургии, что может сочетаться с химиотерапией или лучевой терапией. Однако некоторые опухоли плохо поддаются лечению, и может потребоваться ампутация полового члена. Однако это всегда крайняя мера.

Недавний отчет BBC показал, что в Бразилии один из самых высоких показателей ампутаций пениса. По данным Министерства здравоохранения Бразилии, в период с 2012 по 2022 год было зарегистрировано 21 тысяча случаев заболевания раком полового члена.

Более 4000 случаев закончились смертью пациентов, а более чем 6,5 тысяч ампутациями – в среднем две в день.

Тем не менее эксперты отмечают, что новые подходы, такие, например, как использование модифицированных Т-клеток , которые атакуют клетки, инфицированные ВПЧ, или иммунотерапия, улучшают иммунный ответ на плоскоклеточные опухоли. В некоторых случаях это помогает эффективно справиться с заболеванием.

В то же время специалисты порекомендовали учреждениям подготовиться к увеличению случаев рака полового члена, понять причины и последствия этой тенденции и принять соответствующие меры.

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А что в Беларуси?

Ситуация с раком полового члена мало чем отличается от общемировой.

“Так, на онкоурологические заболевания приходится около трети всех выявленных злокачественных опухолей у мужчин. Рак предстательной железы на первом месте по распространенности”, - рассказывал “Минской” онкоуролог и академик Национальной академии наук Беларуси Сергей Красный изданию “Мiнская праўда”.

Заболеваемость раком предстательной железы в Беларуси находится на 3 месте после рака кожи и легкого, и составляет 46,3 случая на 100 тыс. мужчин. По словам Сергея Красного, только в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова в Минске по этому виду рака в год происходит более 300 операционных вмешательств, столько же во всех областных онкологических диспансерах.

Несмотря на передовые технологии, появление эффективных препаратов и успехи в борьбе с некоторыми видами рака, главный успех в борьбе с проблемой состоит в ранней диагностике и снижению рисков, заметил белорусский врач.

Для этого он порекомендовал стараться вести здоровый образ жизни, в особенности избавляться от вредной привычки - курения. Также факторами риска являются малоподвижный образ жизни, ожирение и неправильное питание.

Эксперт порекомендовал наблюдаться у врача для профилактики, не запускать хронические заболевания и рассмотреть возможности вакцинации, которая, среди прочего, может уберечь от рака полового члена.

Ранее Telegraf.news писал о том, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила тальк в список веществ, которые могут вызвать рак. Такое решение было принято на основании результатов исследования Международного агентства по изучению рака (МАИР). Посмотрели, какие присыпки без талька продают и производят в Беларуси.

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