Детские присыпки - всё? ВОЗ внесла тальк в список веществ "вероятно, вызывающих рак"

Опубликовано: 07.07.2024 14:02 , Обновлено: 07.07.2024

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила тальк в список веществ, которые могут вызвать рак. Такое решение было принято на основании результатов исследования Международного агентства по изучению рака (МАИР). Посмотрели, какие присыпки без талька продают и производят в Беларуси.

Несмотря на то что в отношении людей связь между воздействием талька и появлением рака доказана не была, исследователи нашли подтверждение того, что популярный в косметике минерал вызывает злокачественные опухоли у животных. В частности, опыты на крысах показали, что тальк провоцирует появление злокачественных новообразований в мозговом веществе, надпочечниках и лёгких.

Исследователи склонны полагать, что у людей использование талька может вызывать рак яичников, хотя стойкой доказательной базы на этот счёт на данном этапе нет. Тем не менее ВОЗ приняла решение отнести тальк к канцерогенам и признала, что в определенных условиях он может повышать риск онкологических заболеваний.

Напомним, что в 2018 году всемирно известная компания-производитель Johnson & Johnson выплатила 4,7 миллиарда долларов по коллективному иску 22-х женщин, которые заявили, что присыпка Johnsonʼs Baby Powder вызвала у них рак яичников. Не менее 6-ти женщин, подавших иск, умерли от заболевания. Исследование присыпки обнаружило загрязнение талька асбестом - ещё одним минералом, чья канцерогенность была доказана.

В минувшем году на фоне серии скандалов с заболеваниями раком яичников компания Johnson & Johnson прекратила выпускать детскую присыпку. Тем не менее многие производители по-прежнему продолжают выпускать косметику с тальком в составе.

А что в Беларуси?

В Беларуси косметические средства с тальком в составе к продаже и производству не запрещены. Тем не менее на рынке присутствует масса косметических средств с более безопасным составом. В частности, детские присыпки без талька начали производить и некоторые белорусские предприятия. Например, “Белспецкомплект” выпускает детскую присыпку под брендом “Мамина кроха” с дигидратом сульфата кальция и оксидом цинка вместо талька. С аналогичным составом производит присыпку и белорусский бренд Bubago.

Кроме того, заменить детские присыпки можно кремами с более безопасным составом на основе пантенола, цинка и различных трав. Такую косметику в том числе выпускают Modum, Belita и другие производители.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Беларусь пожаловалась Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на проблемы с поставкой лекарств и медицинского оборудования иностранного производства и-за санкций. Свои претензии к иностранным фармацевтическим компаниям представители Беларуси озвучили на 154-й сессии исполкома ВОЗ.

Беларусь пожаловалась в ВОЗ на иностранные фармкомпании и проблемы с поставками критически важных лекарств