Волосы на носу — признак рака? Дерматолог рассказал миллиону подписчиков, какую примету на коже нельзя игнорировать

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Опубликовано: 09.07.2024 17:11 , Обновлено: 09.07.2024

Американский врач-дерматолог Скотт Уолтер опубликовал в своём аккаунте TikTok на 1,2 миллиона подписчиков видео, в котором призвал обратить внимание на необычный симптом. Совсем неочевидный на первый взгляд, он может свидетельствовать о серьёзном внутреннем заболевании, которое способно привести к летальному исходу.

Так, быстрый рост белых тонких волос в местах, которые обычно не обрастают, может означать, что у вас редкое заболевание кожи, называемое приобретённым ланугинозным гипертрихозом.

“Лануго определяется как тонкие волоски, похожие на те, что появляются у ребёнка после рождения. Однако у взрослых рост этих волос является паранеопластическим. Это говорит о нарушении, при котором рак внутренних органов заставляет наш организм реагировать определённым образом”, — рассказал дерматолог из Денвера Скотт Уолтер.

При этом он отметил, что лануго растёт на ушах, щеках и носу. Он может быть связан с раком лёгких, молочной железы, матки, прямой кишки, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей и яичников. Симптомы включают воспаление и опухшие бугорки на языке, изменение вкуса, диарею и быструю потерю веса.

Ланугинозный гипертрихоз

“Такие волоски могут предшествовать постановке рака на два с половиной года. Другими словами, лануго может быть первым признаком того, что у вас онкология”, — обратил внимание дерматолог и добавил, что “это интересный способ кожи сообщать о том, если внутри нас происходит что-то не то”.

Также в опубликованном видео Уолтер Скотт привёл пример, где 68-летняя женщина жаловалась на “горящий язык” в то время, как по всему её лицу росли тонкие светлые волосы. Впоследствии у неё обнаружили ланугинозный гипертрихоз и рак прямой кишки.

[info_b]Ланугинозный гипертрихоз — это приобретённое заболевание, которое характеризуется избыточным ростом пушковых волос. Встречается в равной степени как у мужчин, так и у женщин, и может появиться внезапно (иногда за одну ночь). Хорошая новость заключается в том, что ланугинозный гипертрихоз встречается крайне редко.[/info_b]

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