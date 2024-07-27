Что будет, если резко бросить пить? ВОЗ призвала повысить налоги на алкоголь

Опубликовано: 27.07.2024 15:08 , Обновлено: 27.07.2024

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства европейских стран повысить налоги на алкогольные напитки, ввести международные ограничения на рекламу алкоголя и принять иные меры для сокращения доступности алкоголя. Всё из-за неуклонно растущего уровня потребления алкоголя в регионе и связанных с этим негативных последствий. Тем временем учёные рассказали, как на организме человека сказывается резкий отказ от алкоголя, и развеяли миф о пользе умеренного потребления алкоголя.

Почему ВОЗ призвала поднять налоги на алкоголь?

По данным ВОЗ, в настоящее время Европа опережает другие регионы мира по уровню потребления алкоголя. При этом, по оценкам специалистов, каждый 10-й взрослый в регионе (11%) страдает расстройством, связанным с употреблением алкоголя, а каждый 20-й – алкогольной зависимостью (5,9%).

За последние полтора десятилетия, по словам представителя ВОЗ доктора Годена Галеа, только в 12 из 53 стран удалось добиться существенного прогресса в сокращении употребления алкоголя. Там потребление сократилось на 10%, в соответствии с согласованными целевыми показателями. Остальным странам существенных изменений пока добиться не удалось.

[info_b]Согласно последней доступной статистике, в Европе мужчины выпивают в среднем 14,9 литров спиртного в год, женщины – 4 литра. Именно алкоголь в ВОЗ назвали одной из наиболее частых причин смертности в Европе. На его долю, согласно официальной статистике, приходится порядка 800 тыс. смертей в год, в глобальных масштабах эта цифра возрастает до 2,6 млн человек в год.[/info_b]

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Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь?

Медики предупреждают, что употребление алкогольных напитков приводить к таким заболеваниям, как рак, диабет, респираторные и коронарные заболевания, а вот теорию о том, что умеренное употребление алкоголя вовсе не вредит здоровью и даже наоборот, продлевает жизнь, учёные недавно признали несостоятельной.

К такому выводу пришли канадские учёные из Университета Виктории. Они обратили внимание на то, что предыдущие научные исследования, подтверждающие это утверждение, были сосредоточены в первую очередь на пожилых людях и не учитывали привычки и алкогольные пристрастия участников экспериментов на протяжении всей жизни.

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“Умеренно пьющих сравнивали с трезвенниками и периодически пьющими – группами, в которые входили некоторые пожилые люди, которые резко бросили пить или ограничили свое потребление из-за различных проблемы со здоровьем”, — объяснил доктор Тим Стоквелл, автор публикации в “Журнале исследований по алкоголю и наркотикам”. При таком сравнении люди, которые продолжали пить, выглядели намного здоровее, тех, кто резко прекратил пить вообще из-за уже имевшихся и обострившихся заболеваний.

Стоквелл и его команда проанализировали более сотни исследований, в которых за участниками наблюдали в течение длительного времени и проверяли влияние алкоголя на продолжительность жизни. Их авторы предположили, что легкое и умеренное употребление алкоголя в среднем на 14% снижало риск смерти. Однако мнение учёных изменилось, когда они углубились в методику исследований.

Как пояснил Стоквелл, в выборку исследований, признанных авторами анализа качественными, включались молодые люди и исключались те, кто ранее употреблял алкоголь - в таких исследованиях тех, кто употреблял алкоголь время от времени, не называли трезвенниками. А вот связь между умеренным употреблением алкоголя и продолжительностью жизни была указана лишь в исследованиях, которые авторы анализа расцени как низкокачественные.

А как же “французский парадокс”?

По словам учёные, идея о том, что умеренное употребление алкоголя ведет к более продолжительной и здоровой жизни, возникла несколько десятилетий назад. Об этом говорят приверженцы так называемого “французского парадокса”. Авторы этой идеи, популяризированной в 1990-х годах, обращают внимание на то, что у французов относительно низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на диету с высоким содержанием жиров, и приписывают это любви французов к красному вину.

[info_b]Сам термин “французский парадокс” был впервые использован в органе Международной организации виноградарства и виноделия «The Letter» в 1986 году. Возникновение понятия и широкое распространение его в научных и журналистских кругах связано с деятельностью профессора Сержа Рено, руководителя французского Института по исследованию свойств вина.

Критики этой теории настаивают на том, что парадокс был попросту сфабрикован французской винодельческой промышленностью, чтобы остановить падение продаж вина, особенно среди молодого поколения, которое активно переходило на слабоалкогольные напитки. А вот сравнительно благоприятную статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям во Франции критики этой теории объясняют разными подходами к регистрации заболеваний, принятых в разных странах. [/info_b]

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Однако, авторы нового исследования подчёркивают, что их анализ не подтвердил эту теорию. Стоквелл настаивает на то, что какого-то “совершенно “безопасного” уровня потребления алкоголя просто не существует”, а алкоголь в любом количестве несёт лишь потенциальные риски для здоровья, включая повышенный риск развития некоторых видов рака.

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