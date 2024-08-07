"Не оставляйте грядки пустыми" - Эксперт рассказал, что посадить на месте собранных овощей, чтобы потом не менять их местами

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Опубликовано: 07.08.2024 10:14 , Обновлено: 07.08.2024

Опытный агроном Пётр Ломонос поделился в блоге производителя средств защиты растений Procvetok нестандартным способом сидерации почвы на приусадебном участке. По его словам, после такого метода не потребуется запоминать, что и где росло, и урожаи будут гораздо больше. Что нужно делать?

Опытные огородники стараются не сеять одни и те же овощи на одном месте каждый год. Как правило, каждый вид огородной культуры потребляет тех или иных полезных веществ из почвы больше, что приводит к их дефициту в ней.

Однако существует метод, который позволяет обогатить почву необходимыми ценными веществами. Для этого после уборки урожая на грядках пустующий участок засевают сидератами.

[info_b]Сидераты – особый вид растений, зеленую массу которых выращивают для последующего заделывания в почву, где те перегнивают и формируют органические вещества. Такой метод не только позволяет обогатить почву ценными веществами, но и угнетает рост сорняков и препятствует развитию бактериальных и грибковых заболеваний. [/info_b]

Существует способ сидерации, который комплексно обогатит почву и не потребует необходимости запоминать, что и где росло на следующий год. О нём рассказал опытный агроном белорусского производителя средств защиты растений Procvetok Пётр Ломонос.

Его метод заключается в посеве разных сидератов и по отдельности. Так, пустую грядку нужно засеять тремя чередующимися видами:

первый ряд – горчица,

второй ряд – люпин,

третий ряд – тритикале.

“Такой метод дает много пользы. Сидераты разные, и не надо запоминать, где что росло и что перед чем посеять. А главное - улучшается почва, становится здоровее и плодороднее, а значит, урожаи будут гораздо больше!” - сказал эксперт.

Для лучшей всхожести Пётр Ломонос порекомендовал полить посевы сидератов биопрепаратом “Растим овощи” от Procvetok. Заменить его можно и раствором сенной палочки. О том, как его приготовить, Telegraf.news писал ранее в материале по ссылке ниже.

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