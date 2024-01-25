Беларусь пожаловалась в ВОЗ на иностранные фармкомпании и проблемы с поставками критически важных лекарств

Опубликовано: 25.01.2024 08:35 , Обновлено: 25.01.2024

Беларусь пожаловалась Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на проблемы с поставкой лекарств и медицинского оборудования иностранного производства и-за санкций. Свои претензии к иностранным фармацевтическим компаниям представители Беларуси озвучили на 154-й сессии исполкома ВОЗ.

Из-за “политически мотивированных санкций” наиболее уязвимые категории белорусов лишились доступа к критически важным медикаментам, заявили представители Беларуси в своём официальном обращении, текст которого 24 января опубликовало на официальном сайте постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Речь идёт об импортных лекарствах для детей, пожилых людей, лиц, страдающих от онкологических и иных тяжелых заболеваний, производство которых в Беларуси не налажено. По словам белорусского представителя, перебои в поставках медицинского оборудования и изделий медицинского назначения “из-за введенных в отношении Беларуси односторонних ограничительных мер наносит ущерб наиболее уязвимым группам населения, зависящим от поддержки государства”.

В своём выступлении представитель Беларуси упомянул несколько известных иностранных компаний, которые, по его словам, либо отказались вовсе поставлять свою продукцию в страну, либо сознательно затягивали административные процедуры поставок.

Так, как заявила белорусская сторона,

шведская компания Molnlycke Health Care отказалась поставлять перевязочные материалы, используемые при паллиативном лечении детей с врожденным генетическим заболеванием буллезный эпидермолиз;

польская Tarchomin Pharmaceutical Works Polfa S.A. прекратила поставки препаратов “Клоназепам”, “Релиум” и другие лекарственные средства для лечения эпилепсии и соматических заболеваний;

британская Atnahs Pharma UK Limited прекратила поставки препаратов “Бонвива” и “Рокальтрол”, применяемых при лечении остеопороза;

финская Orion Corporation прекратила поставки препаратов для лечения болезни Паркинсона и различных форм рака;

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании затягивало процедуру выдачи лицензии на экспорт в Беларусь таблеток морфина, необходимых, в частности, пациентам с онкологическими заболеваниями.

Представитель Беларуси призвал ВОЗ оказать стране содействие “в разрешении и предотвращении складывающейся вследствие санкций критической ситуации, негативно влияющей на доступ к охвату услугами здравоохранения”.

Между тем, белорусские фармкомпании и Академия наук регулярно отчитываются о результатах своих исследований и обещают белорусам порывные лекарства и вакцины. Так, в декабре прошлого года директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров сообщил, что в 2024 году собираются изготовить собственную вакцину против гриппа.

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А белорусское предприятие «Академфарм» совместно с кубинскими партнерами на Кубе в настояще время занимаются разработкой противораковой вакцины. И что сейчас идёт подготовка к регистрации вакцины против рака лёгких на территории Беларуси.

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В свою очередь на белорусском предприятии “БелВитунифарм” заявили о новом перспективном направлении — разработке вакцины от алкоголизма.

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