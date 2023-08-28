В Беларуси начали разработку "вакцины от алкоголизма". А что с вакциной от Covid-19?

Опубликовано: 28.08.2023 09:00 , Обновлено: 28.08.2023

На белорусском предприятии "БелВитунифарм" заявили о новом перспективном направлении - разработке вакцины от алкоголизма. Реально ли с помощью фармакологии побороть зависимость от алкоголя и как продвигается работа над широко разрекламированной вакциной от вируса COVID-19, разработкой которой предприятие занималось с 2021 года?

Реально ли защититься от алкоголизма прививкой?

О разработке вакцины от алкоголизма в эфире белорусского телевидения заявил гендиректор предприятия “БелВитунифарм” Сергей Большаков. По его словам, эта вакцина “нужна для того, чтобы человек не портил свое качество жизни, употребляя алкоголь”. Однако, подробностей разработки препарата, который в случае успеха может стать настоящим прорывом в медицине, руководитель белорусского предприятия не раскрыл.

Отметим, что в августе этого года в международном научном журнале Nature была опубликована статья о перспективных разработках нового генного препарата, который призван защитить организм человека от расстройств, вызванных употреблением алкоголя. Группа американских учёных заявила, что их препарат при однократном введении восстанавливает уровень дофамина в головном мозге. Синтез именно этого “гормона радости” резко снижается у людей, страдающих от алкоголизма.

Эксперименты ученые пока проводили только на обезьянах, но результаты оказались отличными более чем в 90% случаев, поэтому исследования решили продолжить. Сейчас идёт этап доклинических испытаний, после которого ученые планируют приступить к клиническим опытам, в том числе, к испытаниям на людях.

По словам авторов исследования, безопасность и эффективность разработанной ими вакцины очень высока, а поскольку для достижения положительного эффекта на организм достаточно лишь однократного введения, потенциально этот метод генной терапии может позволить миллионам людей отказаться от пагубной привычки и вернуться к здоровой жизни.

Что с вакциной от COVID-19?

О переходе к испытаниям на людях заявили и разработчики белорусской противовирусной вакцины. Платформу для её разработки, по словам Большакова, отработали в период пандемии COVID-19. Правда, сейчас речь уже не идёт о специфической вакцине, защищающей организм человека именно от вируса COVID-19.

“Эту платформу мы отработали и сегодня говорим, что эта платформа неплохо может работать с гриппом, гепатитом, оспой и рядом еще болезней, которые проходят дополнительную апробацию сегодня”, — рассказал в эфире телеканала СТВ о ходе работы над первой белорусской вакциной для человека гендиректор предприятия “БелВитунифарм”, которое ранее занималось исключительно разработкой ветеринарных препаратов.

По словам Большакова, сейчас проводятся испытания вакцины на животных, а к октябрю предприятие пообещало запустить испытания на людях из числа добровольцев.

Руководитель предприятия также пообещал, что, согласно предварительным рассчетам, белорусская противовирусная вакцина будет примерно на 17% дешевле зарубежных аналогов. Всё благодаря высокому уровню локализации продукта. По словам Большакова, сейчас он достигает 98%, а все составляющие — отечественного производства. Из импортного предприятие использует лишь производственное оборудование.

Какие ещё вакцины пообещали белорусам в ближайшем будущем?

Сергей Большаков также рассказал о других перспективных направлениях научных разработок белорусских учёных. По его словам, специалисты предприятия в настоящее время находятся в поиске “новых ниш, которые можно занять в перспективе”.

Как заявил Большаков, речь идёт, в том числе, о противоопухолевых препаратах, о которых на днях рассказывал на совещании Александр Лукашенко.

Что касается разрабатываемой на предприятии вакцины от гриппа, она, по словам Большакова, будет готова в ближайшие полтора года.

Напомним, ранее в Национальной Академии наук Беларуси объяснили, почему решили создать собственную вакцину от коронавируса. Там пообещали адаптировать вакцины “с учетом территориальной и генетических особенностей белорусов”.

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