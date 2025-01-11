Американские учёные назвали оптимальное время для чашечки кофе. Когда пить, чтобы снизить риск диабета?

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Опубликовано: 11.01.2025 15:16 , Обновлено: 11.01.2025

Американские учёные из частного исследовательского Тулейнского университета (Новый Орлеан, штат Луизиана) определили оптимальное время, когда чашечка кофе точно принесёт вам пользу. Оказалось, что именно время приёма кофе, а не его количество, как полагают многие, напрямую влияет на то, какой эффект этот напиток оказывает на организм человека.

Журналисты Telegraf.news изучили выдержки из исследования, опубликованного в научном журнале European Heart Journal в начале января этого года и выяснили, что для людей, предпочитающих пить кофе по утрам, характерен более низкий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и более низкий общий риск смертности ото всех причин по сравнению с теми, кто пьет кофе в течение всего дня.

Руководитель исследования, доктор Лу Ци из Тулейнского университета заявил, что имеющиеся на данный момент исследования показывают, что употребление кофе само по себе не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот миф до сих пор бытует среди противников этого бодрящего напитка. Более того, отметил доктор Лу Ци, кофе, похоже, наоборот снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа. Целью же нового исследования были выяснить, влияет ли время приёма кофе каким бы то ни было образом на работу сердца человека.

В рамках исследования специалисты изучили данные более 40,7 тыс. взрослых, принимавших участие в Национальном обследовании здоровья и питания США (NHANES) в период с 1999 по 2018 год. В рамках этого исследования участников спрашивали обо всех продуктах питания и напитках, которые они употребляли в течение дня, включая то, пили ли они кофе, сколько и когда. Одну из подгрупп (в общей сложности 1463 человек) также попросили заполнить подробный дневник питания, который они вели в течение недели. Затем исследователи проследили связь между питанием этих людей и записями о смертях и причинах смерти за период от девяти до десяти лет.

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Из данной выборки участников порядка 36% пили кофе по утрам (в основном до полудня), 16% пили кофе в течение дня (утром, днём ​​и вечером), а 48% вообще не пили кофе.

По сравнению с теми, кто отказывался от кофе совсем, у людей, начинавших своё утро с чашечки этого ароматного напитка, уровень смертности в целом был на 16% реже, а уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - ниже на 31%. У тех, кто пил кофе в течение всего дня, такого заметного снижения риска по сравнению с теми, кто не пил кофе вовсе, не наблюдалось.

Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что количество выпитого в первой половине дня кофе на этот показатель существенно не влияло: уровень смертности был ниже и у умеренных потребителей (две-три чашки утром) и у заядлых кофеманов (более трех чашек за утро). Анализ показал, что самый низкий риск был у тех, кто пьет кофе по утрам в небольшом количестве (не более одной чашки).

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“Обычно мы не даем пациентам советов о времени приёма пищи или напитков в наших диетических рекомендациях, но, возможно, нам стоит пересмотреть свои подходы в будущем”, - отметил доктор Лу Ци.

При этом авторы исследования не ставили перед собой целью объяснить, почему употребление кофе по утрам снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, британский профессор Томас Ф. Люшер, который рецензировал статью доктора Лу Ци, в качестве возможного объяснения этому выдвинул теорию о том, что употребление кофе днём ​​или вечером может нарушить циркадные ритмы.

“В утренние часы обычно наблюдается заметное увеличение симпатической активности, когда мы просыпаемся и встаем с постели. Этот эффект исчезает в течение дня и достигает самого низкого уровня во время сна. Таким образом, возможно, как указывают авторы исследования, употребление кофе днём ​​или вечером нарушает циркадный ритм симпатической активности”, - пояснил профессор.

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Именно поэтому, по его словам многие люди, пьющие кофе в течение всего дня, страдают от нарушений сна. По всей видимости, кофе подавляет мелатонин, важный гормональный медиатор сна в мозге. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в сердечно-сосудистых факторах риска, таких как воспаление и артериальное давление. Однако, для подтверждения этой теории необходимы дальнейшие клинические исследования.

“В целом, мы должны принять имеющиеся сейчас весомые доказательства того, что употребление кофе, особенно в утренние часы, вероятно, полезно для здоровья. Поэтому пейте кофе, но делайте это утром!” - резюмировал профессор.

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