Американские учёные назвали оптимальное время для чашечки кофе. Когда пить, чтобы снизить риск диабета?
Американские учёные из частного исследовательского Тулейнского университета (Новый Орлеан, штат Луизиана) определили оптимальное время, когда чашечка кофе точно принесёт вам пользу. Оказалось, что именно время приёма кофе, а не его количество, как полагают многие, напрямую влияет на то, какой эффект этот напиток оказывает на организм человека.
Журналисты Telegraf.news изучили выдержки из исследования, опубликованного в научном журнале European Heart Journal в начале января этого года и выяснили, что для людей, предпочитающих пить кофе по утрам, характерен более низкий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и более низкий общий риск смертности ото всех причин по сравнению с теми, кто пьет кофе в течение всего дня.
Руководитель исследования, доктор Лу Ци из Тулейнского университета заявил, что имеющиеся на данный момент исследования показывают, что употребление кофе само по себе не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот миф до сих пор бытует среди противников этого бодрящего напитка. Более того, отметил доктор Лу Ци, кофе, похоже, наоборот снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа. Целью же нового исследования были выяснить, влияет ли время приёма кофе каким бы то ни было образом на работу сердца человека.
В рамках исследования специалисты изучили данные более 40,7 тыс. взрослых, принимавших участие в Национальном обследовании здоровья и питания США (NHANES) в период с 1999 по 2018 год. В рамках этого исследования участников спрашивали обо всех продуктах питания и напитках, которые они употребляли в течение дня, включая то, пили ли они кофе, сколько и когда. Одну из подгрупп (в общей сложности 1463 человек) также попросили заполнить подробный дневник питания, который они вели в течение недели. Затем исследователи проследили связь между питанием этих людей и записями о смертях и причинах смерти за период от девяти до десяти лет.
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Из данной выборки участников порядка 36% пили кофе по утрам (в основном до полудня), 16% пили кофе в течение дня (утром, днём и вечером), а 48% вообще не пили кофе.
По сравнению с теми, кто отказывался от кофе совсем, у людей, начинавших своё утро с чашечки этого ароматного напитка, уровень смертности в целом был на 16% реже, а уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - ниже на 31%. У тех, кто пил кофе в течение всего дня, такого заметного снижения риска по сравнению с теми, кто не пил кофе вовсе, не наблюдалось.
Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что количество выпитого в первой половине дня кофе на этот показатель существенно не влияло: уровень смертности был ниже и у умеренных потребителей (две-три чашки утром) и у заядлых кофеманов (более трех чашек за утро). Анализ показал, что самый низкий риск был у тех, кто пьет кофе по утрам в небольшом количестве (не более одной чашки).
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“Обычно мы не даем пациентам советов о времени приёма пищи или напитков в наших диетических рекомендациях, но, возможно, нам стоит пересмотреть свои подходы в будущем”, - отметил доктор Лу Ци.
При этом авторы исследования не ставили перед собой целью объяснить, почему употребление кофе по утрам снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, британский профессор Томас Ф. Люшер, который рецензировал статью доктора Лу Ци, в качестве возможного объяснения этому выдвинул теорию о том, что употребление кофе днём или вечером может нарушить циркадные ритмы.
“В утренние часы обычно наблюдается заметное увеличение симпатической активности, когда мы просыпаемся и встаем с постели. Этот эффект исчезает в течение дня и достигает самого низкого уровня во время сна. Таким образом, возможно, как указывают авторы исследования, употребление кофе днём или вечером нарушает циркадный ритм симпатической активности”, - пояснил профессор.
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Именно поэтому, по его словам многие люди, пьющие кофе в течение всего дня, страдают от нарушений сна. По всей видимости, кофе подавляет мелатонин, важный гормональный медиатор сна в мозге. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в сердечно-сосудистых факторах риска, таких как воспаление и артериальное давление. Однако, для подтверждения этой теории необходимы дальнейшие клинические исследования.
“В целом, мы должны принять имеющиеся сейчас весомые доказательства того, что употребление кофе, особенно в утренние часы, вероятно, полезно для здоровья. Поэтому пейте кофе, но делайте это утром!” - резюмировал профессор.
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