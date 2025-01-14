Минздрав разъяснил новые нюансы выдачи больничных. Что изменилось для белорусов с 1 января?

Опубликовано: 14.01.2025 09:33 , Обновлено: 14.01.2025

Министерство здравоохранения разъяснило новый порядок выдачи и оформления больничных и справок о временной нетрудоспособности, который заработал в Беларуси с 1 января 2025 года. Журналисты Telegraf.news разобрались в самых значимых нюансах.

Изменения по больничным и справкам о временной нетрудоспособности были введены в конце прошлого года, совместным постановлением № 165/96 Минздрава и Минтруда и соцзащиты. 13 января Минздрав разъяснил основные его новации, которые вступили в силу с началом 2025 года.

Так, теперь справку о временной нетрудоспособности смогут получить работники, которые по направлению военных комиссариатов или поликлиник проходят подготовку к военной службе , в частности:

медицинское освидетельствование и переосвидетельствование,

медицинское обследование в стационаре,

диагностику в амбулаторных условиях с применением инвазивных методов (исследований, манипуляций, процедур).

Справку о временной нетрудоспособности смогут получить и инвалиды в случае заболевания или травмы, которые связаны с причиной инвалидности. Её будут теперь выдавать и в случае, если срок заболевания или травмы превышает 60 календарных дней непрерывно или 90 календарных дней с перерывами в календарном году.

[info_b]Ранее листок нетрудоспособности в этом случае больничный человеку не оплачивали - пособие от государства он мог получать только за период, не превышающий указанные сроки.[/info_b]

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Фото иллюстрационное: Sputnik.by

Как будут выдавать больничные родителям, ухаживающим за детьми?

Изменился подход к выдаче листка нетрудоспособности для тех, кто ухаживает за больным ребенком в стационаре. Если родные сменяют друг друга на этом “посту”, листок нетрудоспособности каждому из них будут оформлять как первичный.

А вот если ребенок в возрасте до 14 лет лучится в амбулаторных условиях, то во всех случаях последующие листки нетрудоспособности будут оформлять как продолжение ранее выданных.

[info_b]Это связано с тем, что по закону больничный в этом случае по одному случаю заболевания (травмы) оплачивают только в течение 14 календарных дней.[/info_b]

Кстати, если срок временной нетрудоспособности выпадает на выходной день, закрыть или продлить его можно за 3 календарных дня до даты окончания периода временной нетрудоспособности (сейчас это можно сделать лишь за день до выходного).

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В ситуациях, когда у малолетнего ребёнка возникает новое заболевание (травма) после выписки из стационара (или наоборот - болеющего дома ребёнка госпитализируют в связи с новым заболеванием или травмой), в больничном делают особую пометку “Другое заболевание (травма)”. В ведомстве пояснили, что такая пометка “снимает вопросы” при назначении пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком.

С 1 января справки по уходу за больным ребенком до 3 лет начали выдавать любому лицу, который непосредственно ухаживает за ним, даже если его мать находится в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за этим ребенком или является безработной, чего до сих пор не было.

Больничный теперь смогут выписывать и тем, кто непосредственно ухаживает за больным малолетним ребенком (в возрасте до 14 лет), если родители не могут ухаживать за ним в связи с госпитализацией.

Также листок нетрудоспособности (справку) для сопровождающего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на санаторно-курортное лечение, медицинскую реабилитацию или абилитацию теперь могут выдавать не только родителям, но и другим родственникам, членам семьи ребенка-инвалида при условии занятости родителей.

[info_b]Дополнительно ведомство скорректировало несколько технических моментов выдачи больничного, с которыми подробно можно ознакомиться на сайте Минздрава по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси в конце прошлого года расширил перечень услуг, которые государственным больницам, поликлиникам, республиканским научно-практическим центрам (РНПЦ) разрешается оказывать в выходные и праздники на платной основе.

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