Белорусы пожаловались на отсутствие очередей в поликлиниках. Что не устроило?

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Опубликовано: 10.01.2025 17:00 , Обновлено: 10.01.2025

Жительница Гомеля в TikTok пожаловалась на то, о чём, кажется, мечтают все белорусы, россияне и жители других стран. Так, женщина пришла в поликлинику, где не было ни ни талонов, ни людей, которые бы их разобрали. Такое несоответствие удивило белоруску и она задалась вопросом: где все?

Казалось бы, всё логично: если талонов на приём к врачу нет, значит, их разобрали другие. Однако придя в местное учреждение здравоохранения, женщина не обнаружила очереди, которую ожидала. Автор ролика выразила радость от того, что “никто не болеет”, однако “вопрос остаётся открытым”.

“Куда пропадают талоны? По записи пришёл один человек, и это я. И я пришла за 20 минут до начала моего времени…” — написала под коротким видео гомельчанка.

“По телефону записаться никогда не получается, а приедешь — нет ни одного человека, и не слышно никаких звонков телефонных. Как так?” — тут же поддержала белоруску ещё одна местная жительница, которая, по её словам, столкнулась с аналогичной ситуацией.

“Мистика: талонов нет и людей нет. Вылечили всех до обеда”, — то ли с юмором, то ли с сарказмом прокомментировала ситуацию ещё одна пользовательница TikTok.

В ответ на это некоторые подписчики соцсети предположили, что, возможно, в тот день просто не было врачей: один заболел, второй отправился на вызовы по домам, а третий, например, был в отпуске. Так или иначе, как оно было на самом деле, неизвестно.

“Да хватит уже жаловаться на врачей. Им итак хватает. За нашу бесплатную медицину с них требуют слишком много, а врачей не хватает. К узкому специалисту проще платно сходить”, — высказал альтернативную точку зрения ещё один белорус.

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