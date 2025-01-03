Совмин разрешил госбольницам и поликлиникам оказывать больше платных услуг белорусам

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Опубликовано: 03.01.2025 19:46 , Обновлено: 03.01.2025

Совет министров Беларуси своим постановлением № 1051 от 30 декабря разрешил государственным больницам, поликлиникам, республиканским научно-практическим центрам (РНПЦ) оказывать больше платных медицинских услуг населению в выходные и праздники.

Как [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/25681” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в Министерстве здравоохранения, эксперимент по оказанию платных медуслуг в выходные и праздники прошел успешно, поэтому постановлением правительства решили закрепить эту практику.

Согласно тексту документа, который опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, на платной основе в госучерждениях здравоохранения по выходным и праздникам с 1 января стали доступны:

влагалищные гинекологические операции (операция Эммета, операция Штурмдорфа, манчестерская операция, рассечение стриктуры влагалища),

кесарево сечение,

операции на мышцах глазного яблока,

лазерные операции на переднем и заднем отрезках глаза, стекловидном теле, придаточном аппарате глаза,

пластика пупочной грыжи,

лечение варикозной болезни нижних конечностей,

хирургическое удаление фиброаденомы молочной железы, удаление липомы, атеромы, папилломы,

тотальное эндопротезирование крупных суставов,

удаление грыж межпозвонковых дисков,

операции на носу и околоносовых пазухах (септумпластика, вазотомия нижних носовых раковин, коррекция носового клапана),

эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия,

и не только.

[info_b]Подробно с новыми услугами, доступными на платной основе в госполиклиниках и больницах, можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22401051” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

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При этом в Минздраве пообещали оказывать населению гарантированный объем бесплатной медпомощи “беспрепятственно, бесплатно в полном объеме и на тех же условиях”, которые действовали до принятия этого постановления.

Также этот документ закрепил использование анестезии при выполнении платных медуслуг (при желании пациента).

“Реализация постановления позволит предложить гражданам альтернативу частным медицинским центрам, оказывающим платные медицинские услуги по высоким ценам, повысить уровень заработной платы медицинских работников, участвующих в оказании таких услуг, за счет расширения объемов внебюджетной деятельности”, - считают в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что Минздрав Беларуси утвердил новые нормы времени, а также расхода материалов для врачей-специалистов, оказывающих платные консультации. Теперь время, выделяемое на консультацию, будет зависеть от наличия у врача ученой степени или звания.

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