12% людей после употребления алкоголя испытывают "беспокойство". Эксперты рассказали, болезнь это или норма и как избежать

Опубликовано: 21.10.2024 15:01 , Обновлено: 21.10.2024

Так бывает, что после веселого вечера или беспокойной ночи с большим количеством алкоголя люди могут испытывать чувство беспокойства и даже паранойи. Для этого явления даже есть свой термин "пивное беспокойство".

По данным издания Boots, около 12% от всех людей, которые употребляют алкоголь, испытывают потом беспокойство. Оно, кстати, часто приводит к искушению выпить ещё, просто чтобы избавиться от тревожащих симптомов.

Все дело в том, что сам алкоголь вызывает изменения в химических веществах в мозге, которые на начальном этапе могут заставить выпившего чувствовать себя спокойнее и менее тревожно, а также снизить уровень концентрации и внимания.

Новость Телеграф

Вот почему часто говорят, что “пьяному - море по колено”, так как выпивка заставляет сбросить все запреты и вести себя так, как вы обычно многие не стали бы.

В американский Фонде борьбы с алкоголизмом и наркоманией объяснил сообщили, что “алкоголь воздействует на рецепторы ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) в мозге – это то, что помогает вам чувствовать себя более расслабленным, когда вы начинаете пить”. Затем по мере продолжения употребления алкоголя мозг также “начинает отключать глутамат (который вызывает беспокойство), усиливая чувство спокойствия и раскованности”.

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Но уже на следующее утро мозг пытается восстановить химический баланс, снижая уровень ГАМК в мозге, что снижает ощущение спокойствия, и повышая уровень глутамата, который вызывает у людей большее беспокойство. Таким образом, употребление алкоголя на самом деле не помогает избавиться от беспокойства в долгосрочной перспективе. И даже усугубляет ситуацию.

Как не попасть в ловушку перепадов настроения?

Если вы не хотите полностью бросать употреблять алкоголь, но всё-таки хотите уменьшить влияние алкоголя на свое психическое здоровье, эксперты Фонда дали следующие советы:

Умерьте потребление алкоголя — придерживайтесь рекомендуемых рекомендаций: выпивайте не более одного-двух стаканчиков за раз. Пейте больше жидкости — поскольку алкоголь является мочегонным средством, он может быстро привести к обезвоживанию организма, что может усугубить тревожные симптомы. Чтобы предотвратить это, пейте много воды до, во время и после употребления алкоголя. Избегайте употребления темных напитков, таких как виски и красное вино, Убедитесь, что вы пьете на сытый желудок и отдохнувшим.

В то же время, помните, что время, необходимое для того, чтобы химический состав вашего мозга пришел в норму после употребления алкоголя, может варьироваться в зависимости от того, сколько и как часто вы пьете, а также от индивидуальных факторов здоровья.

[inf]Кстати, в Беларуси действуют десятки государственных наркологических центров, где можно получить помощь. Большинство наркологических диспансеров предлагает анонимное лечение, без постановки на учет. Однако, за него придется заплатить. Стоимость такого лечения по сравнению с платными клиниками значительно ниже, но и условия проще, чем в частных клиниках. Такие тоже есть.[/inf]

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