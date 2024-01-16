116 случаев за год. В Центре гигиены рассказали, как белорусы могут подхватить инфекцию в больницах

Опубликовано: 16.01.2024 11:07 , Обновлено: 16.01.2024

При оказании медицинской помощи различными инфекциями заразились 116 белорусов – такова республиканская статистика за 2022 год. Ее озвучила заместитель главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич. И рассказала, как и почему это происходит.

В процессе оказания медицинской помощи как у пациентов, так и у работников организации здравоохранения возникает риск передачи инфекций. Буквально: ИСМП – инфекция, связанная с оказанием медпомощи.

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В 2022 году в Беларуси было зарегистрировано 116 случаев ИСМП, сообщилаДашкевич. Сравнила: минимальное – 71 в 2021 году, максимальное – 223 в 2013 году. И добавила: «В целом выраженная тенденция к снижению заболеваемости не отражают истинный масштаб распространения ИСМП, создавая видимость санитарно-эпидемиологического благополучия».

[info_b]Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи, — любое клинически выраженное инфекционное заболевание, развившееся у пациента в результате оказания медицинской помощи в стационаре, амбулаторно-поликлинических условиях или на дому, а также у персонала лечебно-профилактического учреждения в силу осуществления профессиональной деятельности.[/info_b]

Дашкевич назвала ключевые факторы, которые должны обеспечивать безопасность работников и пациентов: мероприятия по микробиологическому мониторингу, дезинфекции, уборке и другие.

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Как может передаваться

Главным фактором риска контактной передачи возбудителей ИСМП Дашкевич назвала отсутствие гигиены рук : с ней связывают до 50-70% случаев заражений.

ИСМП может передаваться от пациента к медработнику и наоборот, между пациентами, между медработниками. Основные пути передачи – естественный (аэрозольный, фекально-оральный, контактный) и артифициальный (при инвазивных и неинвазивных манипуляциях).

«Для меня было удивительным, когда на втором году пандемии COVID-19 отдельные медработники говорили о том, что они наконец научились мыть руки, ведь этому вопросу и задолго до пандемии уделялось много внимания. Гигиена рук на определенном этапе – это тот фактор, при помощи которого мы еще можем что-то изменить в развитии ситуации для конкретного пациента», – рассказала специалист.

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