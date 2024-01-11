"Не бактериальная" – Медики рассказали о состоянии заболевших после вспышки кишечной инфекции в минской школе

Опубликовано: 11.01.2024 15:39 , Обновлено: 11.01.2024

Семь школьников, госпитализированных накануне в детскую инфекционную клиническую больницу Минска после вспышки кишечной инфекции в школе №165, по состоянию на 11 января остаются на лечении. О самочувствии подростков рассказал заведующий инфекционным отделением №3 больницы Вадим Логотько.

Как пояснил врач, с вечера 9 января, когда школьники с признаками кишечной инфекции начали поступать в больницу, было госпитализировано семь человек. Ещё одного отпустили домой на амбулаторное лечение, поскольку необходимости лечить его в стационарных условиях не было, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Самому младшему пациенту - 10 лет, самому старшему – 14 лет. Врачи оценивают состояние госпитализированных детей как “стабильное, средней степени тяжести”. Несмотря на повышенную температуру, они нормально едят и пьют и уже на следующей неделе их могут выписать домой.

Медики уже подтвердили диагноз трёх из семи пациентов: в двух случаях речь идёт о ротавирусе, в одном – о норовирусе, хотя у всех поступивших были схожие симптомы – повышенная температура, рвота, диарея.

Несмотря на то, что Минздрав организовал санитарно-противоэпидемические мероприятия в школе и эпидемиологическое расследование из-за вспышки кишечной инфекции, результаты лабораторных исследований показали, что виной всему - вирусная кишечная инфекция, а не бактериальная. Следовательно, пояснил Логотько, через пищу дети заразиться не могли и школа “школа здесь не виновата”.

По словам специалиста, выявленная у подростков вирусная кишечная инфекция передается бытовым путем, а не через пищу или воду. Он предположил, что дети могли подцепить её в любом месте, в том числе, дома, а уже потом разнести по школе.

Чтобы избежать заражения такой инфекцией, врач рекомендовал тщательно мыть руки перед приемом пищи и после посещения туалета.

Напомним, после того, как в средней школе №165 Минска зарегистрировали случаи кишечной инфекции, в Министерствеа здравоохранения инициировали санитарно-противоэпидемические мероприятия в школе и эпидемиологическое расследование.

В одной из минских школ обнаружили кишечную инфекцию. Что известно?