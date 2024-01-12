Кто, кроме родителей, может уйти на больничный с ребёнком в Беларуси? Юристы объяснили, когда его оплатят

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.01.2024 14:07 , Обновлено: 12.01.2024

Бабушке или дедушке, то есть человеку, у которого есть не только дети, но внуки, могут выдать больничный лист. Каким образом, разъяснила адвокат Минской городской коллегии адвокатов Алена Шманай.

Если у родителей нет возможности ухаживать за болеющим малышом, работающие бабушка или дедушка могут получить листок нетрудоспособности, рассказала адвокат.

Таким образом, оплачиваемый больничный имеют право оформить не только мама или папа, но и другой родственник, непосредственно занимающийся уходом за болеющим ребенком, которому не больше 14 лет .

Однако есть нюанс: если мама в этот момент находится в декретном отпуске, то больничный родственники не получат . Оплачиваемый больничный выдадут близкому человеку лишь в том случае, если мама, находящаяся в декрете, заболела сама и не может ухаживать за малышом.

Ранее Телеграф рассказывал, что Министерство здравоохранения совместно с Министерством труда и соцзащиты внесли изменения в Инструкцию о порядке выдачи и оформления больничных листков в Беларуси. Согласно новому постановлению двух ведомств, в некоторых случаях вместо больничных белорусам в поликлиниках будут выдавать справку о временной нетрудоспособности.

В Беларуси изменили порядок выдачи больничных. Минздрав пояснил, кому вместо них выдадут справку