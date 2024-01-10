Белорусский врач назвал симптомы гонконгского гриппа. Какие самые опасные?

Опубликовано: 10.01.2024 10:32 , Обновлено: 10.01.2024

Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в эфире гостелеканала ОНТ назвал основные симптомы гонконгского гриппа, который получил распространение в Беларуси вместе с другими вирусными заболеваниями.

По его словам, к ним можно отнести:

резкое ухудшение самочувствия;

температуру выше 39 градусов;

озноб;

тошноту;

позывы к рвоте;

красные и болезненные глаза.

«Опасным считается появление одышки, кровотечения, судорог, а также эпизоды потери сознания», – сообщил медик.

Он отметил, болезнь передается при чихании, кашле, рукопожатии, использовании общих бытовых предметов.

«Первые признаки больной начинают ощущать через день-два после заражения. Как только вы почувствовали недомогание, необходимо сразу же обратиться к врачу», – добавил Шевцов.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Беларуси Игорь Карпов говорил, что в группе риска, прежде всего, люди пожилого возраста, грипп у них часто вызывает осложнения и тяжелое течение болезни.

Медицинское название гонконгского гриппа – H3N2 вирус гриппа А. О его появлении в Беларуси сообщили еще в конце ноября 2021 года.

Ранее Телеграф писал, что заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов сказал о нынешней ситуации с распространением коронавируса, гриппа и других вирусов в Беларуси. И рассказал о о «смешанных формах» разных штаммов.

«Циркулируют все три вируса» – Иммунолог предупредил белорусов о «смешанных формах» разных штаммов