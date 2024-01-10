Белорусский врач назвал симптомы гонконгского гриппа. Какие самые опасные?
Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в эфире гостелеканала ОНТ назвал основные симптомы гонконгского гриппа, который получил распространение в Беларуси вместе с другими вирусными заболеваниями.
По его словам, к ним можно отнести:
- резкое ухудшение самочувствия;
- температуру выше 39 градусов;
- озноб;
- тошноту;
- позывы к рвоте;
- красные и болезненные глаза.
«Опасным считается появление одышки, кровотечения, судорог, а также эпизоды потери сознания», – сообщил медик.
Он отметил, болезнь передается при чихании, кашле, рукопожатии, использовании общих бытовых предметов.
«Первые признаки больной начинают ощущать через день-два после заражения. Как только вы почувствовали недомогание, необходимо сразу же обратиться к врачу», – добавил Шевцов.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Беларуси Игорь Карпов говорил, что в группе риска, прежде всего, люди пожилого возраста, грипп у них часто вызывает осложнения и тяжелое течение болезни.
Медицинское название гонконгского гриппа – H3N2 вирус гриппа А. О его появлении в Беларуси сообщили еще в конце ноября 2021 года.
Ранее Телеграф писал, что заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов сказал о нынешней ситуации с распространением коронавируса, гриппа и других вирусов в Беларуси. И рассказал о о «смешанных формах» разных штаммов.
«Циркулируют все три вируса» – Иммунолог предупредил белорусов о «смешанных формах» разных штаммов